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Pesnikinja i književnica iz Varvarina Biljana Petković i tuniska pesnikinja, književnica i prevodilac Imen Daud pokrenule su međunarodni književni projekat "Poetski most Srbija – Tunis", čiji je cilj povezivanje dve zemlje kroz književnost, prevodilaštvo i kulturnu saradnju.

Projekat predviđa objavljivanje višejezičnih zbirki poezije na srpskom, arapskom, francuskom i engleskom jeziku, kao i uspostavljanje trajnih veza između književnih stvaralaca, kulturnih institucija i čitalaca Srbije i Tunisa.

Poseban značaj projektu daje podrška uglednih tuniskih književnih stvaralaca, među kojima je i predsednik Saveza pisaca Tunisa, dr Mohamed Saad Bargal, koji je izrazio interesovanje za razvoj buduće saradnje između književnih zajednica dve zemlje.

Prema rečima Biljane Petković, "Poetski most Srbija – Tunis" već je predstavljen Ambasadi Republike Srbije u Tunisu, kao i Ambasadi Republike Tunis u Republici Srbiji, sa željom da postane primer uspešne kulturne diplomatije i most prijateljstva između dva naroda.

- Ovaj projekat predstavlja priliku da se na međunarodnoj sceni predstave ne samo savremena srpska književnost, već i kulturne vrednosti Varvarina i Temnićkog kraja. Poezija nema granice. Ona povezuje ljude, jezike i kulture snažnije od mnogih formalnih veza. "Poetski most Srbija – Tunis" nastao je iz međusobnog poštovanja, prijateljstva i ljubavi prema književnosti.

U narednom periodu planirani su prevodi, književne promocije, međunarodni susreti autora, kao i priprema zajedničke publikacije koja će predstavljati jedinstven spoj srpske i tuniske savremene poezije. Ovaj projekat otvara novo poglavlje kulturne saradnje Srbije i Tunisa, sa književnošću kao zajedničkim jezikom koji prevazilazi granice i povezuje ljude - istakla je pesnikinja iz Varvarina.