Slušaj vest

U sali Narodnog pozorišta u Subotici danas je otvoren turnir u šahu „Trofej Subotice“ koji je okupio oko 250 učesnika iz Srbije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Rusije i Gruzije. Ovu šahovsku manifestaciju otvorio je gradonačelnik Subotice Stevan Bakić koji je, tom prilikom, rekao da je ovo još jedna prilika da Subotica slavi sport, mladost i znanje.

Foto: Grad Subotica

„Ponosni smo što su ljudi iz Šahovskog saveza Srbije prepoznali Suboticu kao grad koji može da bude dobar domaćin i pouzdan partner jednom ovakvom takmičenju. Ali jednako smo ponosni i na naše ljude iz šahovskog sveta, koji su tu priliku prepoznali, prihvatili i pretvorili je u ovo što danas vidimo – ozbiljno i lepo organizovano takmičenje“, kazao je Bakić.

Foto: Grad Subotica

Istakao je da je „Trofej Subotice“, pre svega, velika promocija šaha.

„Subotica je poslednjih meseci pokazala da šah u ovom gradu ponovo može da bude tamo gde mu je i mesto – među ljudima, među mladima, na trgovima, u ustanovama kulture i sporta. Nedavno smo vratili tradiciju šahovskih simultanki u centar grada. Imali smo priliku da ugostimo i aktuelnog prvaka Srbije, velemajstora Bojana Maksimovića, koji je bio na raspolaganju pravoj armiji ljubitelja ove drevne igre”, rekao je gradonačelnik Bakić.

Foto: Grad Subotica

Danas je slika još lepša, jer su se u Narodnom pozorištu u Subotici okupili najbolji, ali i one koji tek žele da budu najbolji, naglasio je on i dodao da su tu velemajstori, ali i mladi igrači koji prema toj tituli tek streme.

„I upravo je to ono što sport čini velikim – kada se iskustvo i mladost nađu na istom mestu, kada se znanje prenosi, kada se uči, takmiči, ali i sanja o velikim rezultatima”, kazao je Bakić.

Foto: Grad Subotica

Prema njegovim rečima, šah nije samo takmičenje. Šah, kako je rekao, uči decu da razmišljaju, da planiraju, da budu strpljiva, da prihvate odgovornost za svoje odluke i da poštuju protivnika.

„Zato je ovakav turnir važan mnogo više od samih rezultata i osvojenih nagrada. On je ulaganje u šah, u sport, u znanje i, pre svega, u mlade”, podvukao je Bakić.

Foto: Grad Subotica

Čestitajući tehničkom organizatoru, Šahovskom klubu „Šah art“, kao i svima koji su dali svoj doprinos organizaciji ovog događaja gradonačelnik Bakić je istakao da učešće nešto malo manje od 250 takmičara i još veće interesovanje za ovaj turnir govori samo za sebe, govori da je ideja bila dobra i da je Subotica bila pravi izbor.

„I, što je možda najvažnije, govori da 'Trofej Subotice' ima budućnost. Zato verujem da danas ne prisustvujemo samo prvom 'Trofeju Subotice', već početku jedne lepe tradicije“, istakao je gradonačelnik Stevan Bakić.

Foto: Grad Subotica

On je, na kraju obraćanja, svim učesnicima poželeo mnogo uspeha, dobre partije, fer borbu i, pre svega, da uživaju u šahu, kao i da iz Subotice ponesu lepe uspomene i da se na „Trofeju Subotice“ vide i narednih godina.

Inicijator ovakvih turnira u mnogim gradovima Srbije, predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić istakao je da je posebno počastvovan prisustvog gradonačelnika Stevana Bakića koji je omogućio održavanje “Trofeja Subotice”. On se u svoje i u ime šahovske javnosti zahvalio gradonačelniku Subotice na svemu što čini za šah

Foto: Grad Subotica

“Trebalo nam je svega pet minuta da se dogovorimo oko održavanja Trofeja Subotice. Bilo je samo pitanje da se formuliše datum. Mislim da se u septembar, mesec kada Subotica slavi Dan grada, uklapa i ovaj turnir koji ubuduće treba da ima svoju tradiciju”, naglasio je Andrija Jorgić.

On je organizatoru turnira “Šah art” klubu poželeo uspeh u daljem radu, jer kako je rekao odlično rade, imaju puno dece, polaznika i sve ono što jedan šah klub iziskuje. “Subotica jeste grad šaha i mi to danas pokazujemo, a ovaj broj učesnika govori u prilog tome. Ove će biti jedan masovan i uspešan turnir”, ocenio je Jorgić.

Foto: Grad Subotica

Predsednik “Šah art” kluba, organizatora turnira, dr Nenad Đuketić, zahvalio se Šahovskom savezu Srbije i gradu Subotici na podršci i istakao očekivanje da će ova priredba stvoriti nove mlade šahiste da će širiti šahovsku kulturu i da će doprineti svim onim osobinama koje šah razvija. Ovom prilikom, Bakić, Jorgić i Đuketić poželeli su našoj reprezentaciji mnogo uspeha na Šahovskoj olimpijadi u Uzbekistanu.

Foto: Grad Subotica