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Ogranak "Elektrodistribucija" Čačak izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

Zbog toga će u nedelju, 13. septembra, pojedini delovi gradskog i prigradskog dela Čačka ostati bez struje.

"Zbog radova u trafo stanici Čačak 2, najvećem i najznačajnijem postrojenju u Čačku, kao i zbog radova koje izvodi "Elektro mreže Srbije", na dalekovodima 110kV koji napajaju Čačak 2, u nedelju, u intervalu od 08.30 do 13.00 sati, bez električne energije će biti pojedina prigradska, gradska naselja i ulice koje se napajaju iz TS Čačak 2", saopšteno je iz nadležnog preduzeća.

Takođe, bez struje će biti naselja Topalovo brdo, Kulinovci, Spomen park, Goornja Atenica, Loznica, kao i delovi Alvadžinice, delovi ulica Bulevar oslobođenja, Crnogorske, Balkanske, Čedomira Vasovića, Kneza Vase Popovića.

Kurir/RINA

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