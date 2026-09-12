U ovom delu Srbije neće biti struje: Radovi na elektromreži trajaće i do 4 i po sata
Ogranak "Elektrodistribucija" Čačak izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.
Zbog toga će u nedelju, 13. septembra, pojedini delovi gradskog i prigradskog dela Čačka ostati bez struje.
"Zbog radova u trafo stanici Čačak 2, najvećem i najznačajnijem postrojenju u Čačku, kao i zbog radova koje izvodi "Elektro mreže Srbije", na dalekovodima 110kV koji napajaju Čačak 2, u nedelju, u intervalu od 08.30 do 13.00 sati, bez električne energije će biti pojedina prigradska, gradska naselja i ulice koje se napajaju iz TS Čačak 2", saopšteno je iz nadležnog preduzeća.
Takođe, bez struje će biti naselja Topalovo brdo, Kulinovci, Spomen park, Goornja Atenica, Loznica, kao i delovi Alvadžinice, delovi ulica Bulevar oslobođenja, Crnogorske, Balkanske, Čedomira Vasovića, Kneza Vase Popovića.
Kurir/RINA