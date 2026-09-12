"Zbog radova u trafo stanici Čačak 2, najvećem i najznačajnijem postrojenju u Čačku, kao i zbog radova koje izvodi "Elektro mreže Srbije", na dalekovodima 110kV koji napajaju Čačak 2, u nedelju, u intervalu od 08.30 do 13.00 sati, bez električne energije će biti pojedina prigradska, gradska naselja i ulice koje se napajaju iz TS Čačak 2", saopšteno je iz nadležnog preduzeća.