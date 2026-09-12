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Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, dok teretnjaci čekaju do šest sati, navodi se u izveštaju AMSS.

Na (TMV) terminalima teretna vozila čekaju na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci 360 minuta, Šid (drumski TMV) 60 minuta i Bezdan 240 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.

Subota je i početak vikenda, pa se na putevima u gradovima očekuje umeren intenzitet saobraćaja, dok je van gradskih sredina moguće nešto više vozila, naročito na glavnim i frekventnijim putnim pravcima.

AMSS savetuje vozačima da voze pažljivo, posebno na deonicama na kojima

je zbog radova izmenjen režim saobraćaja.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

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