JEDAN MALI LAV I JEDAN VELIKI GEST ZA JANU! Dečak skratio dugu kosu, pa je isekao da pomogne bolesnoj devojčici: Njegov potez raznežio celu Srbiju! (VIDEO)
- Dečak Lav odsekao je dugu kosu i stavio je na prodaju kako bi pomogao u lečenju male Jane.
- Kosa dužine 23 do 26 centimetara prodaje se, a sav novac biće uplaćen direktno za Janino lečenje.
Dečak po imenu Lav napravio je nesvakidašnji i predivan gest – pustio je kosu, a potom je odsekao kako bi njenom prodajom pomogao u lečenju male Jane!
Kako se navodi u dirljivoj objavi na Instagram stranici "oglasnatabla", Lavova kosa, dužine između 23 i 26 centimetara, sada je na prodaju, a sav novac od prodaje biće uplaćen direktno za lečenje bolesne devojčice.
"Dečji, jednostavan i iskren gest punog srca!"
Kosa je potpuno zdrava i negovana, a apel je upućen vlasnicima frizerskih salona, vlasuljarima koji se bave izradom perika, kao i svim ljudima dobre volje koji žele da podrže ovu humanu misiju.
- Poslednjih dana gledamo na koliko različitih načina ljudi pokušavaju da pomognu Jani. A ovaj je baš dečji. Jednostavan, iskren i punog srca. Bravo, Lave! - stoji u potresnoj i emotivnoj poruci koja se širi mrežama.
Svi koji se bave izradom perika, imaju frizerski salon, poznaju nekoga kome bi kosa bila potrebna ili jednostavno žele da učestvuju u ovoj humanitarnoj akciji i podrže Lavovu ideju, mogu se javiti u komentarima ili direktnom porukom Lavovoj majci, na Instagram profilu "lav_matej_lucy".
Kurir.rs/Oglasna tabla