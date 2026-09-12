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Dečak po imenu Lav napravio je nesvakidašnji i predivan gest – pustio je kosu, a potom je odsekao kako bi njenom prodajom pomogao u lečenju male Jane!

Kako se navodi u dirljivoj objavi na Instagram stranici "oglasnatabla", Lavova kosa, dužine između 23 i 26 centimetara, sada je na prodaju, a sav novac od prodaje biće uplaćen direktno za lečenje bolesne devojčice.

"Dečji, jednostavan i iskren gest punog srca!"

Kosa je potpuno zdrava i negovana, a apel je upućen vlasnicima frizerskih salona, vlasuljarima koji se bave izradom perika, kao i svim ljudima dobre volje koji žele da podrže ovu humanu misiju.

- Poslednjih dana gledamo na koliko različitih načina ljudi pokušavaju da pomognu Jani. A ovaj je baš dečji. Jednostavan, iskren i punog srca. Bravo, Lave! - stoji u potresnoj i emotivnoj poruci koja se širi mrežama.