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U Nišu bi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda kod Popovca trebalo da bude završeno do polovine naredne godine, dok će izgradnja kolektorske mreže trajati duže, najavio je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

Trenutno se radi na 42,5 kilometara kolektorske mreže, kroz izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih delova. Cilj projekta je da se fekalne vode, koje se sada na više mesta direktno izlivaju u Nišavu, sprovedu do postrojenja, prečiste i tek potom vrate u reku.

Radovi se trenutno izvode na više lokacija, među kojima su područje kod fabrike Nissal, Jelašnica i prostor kod budućeg postrojenja kod Popovca.

Pavlović je rekao da bi kolektorska mreža, prema trenutnim procenama izvođača, mogla da bude završena za oko godinu i po dana.

Vrednost projekta iznosi oko 90 miliona evra, a finansira se sredstvima Evropske unije, preko Ministarstva zaštite životne sredine i iz budžeta Grada Niša.

Gradonačelnik je ocenio da se na ovaj projekat dugo čekalo, ali da su radovi sada intenzivirani.