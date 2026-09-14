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U cilju što boljeg vodosnabdevanja na Zlatiboru, radovi na rezervoaru na Karauli, kapaciteta 2.000 kubnih metara, su završeni, a trenutno se vrši testiranje priključka na postojeću vodovodnu mrežu.

- Rezervoar na Karauli predstavlja važan deo vodosistema Sušičkih vrela, koji obuhvata izvorište sa crpnom stanicom, cevovod do buduće fabrike za preradu vode na Žigalskom visu i crpnu stanicu Lukovići, odakle se sistem povezuje sa rezervoarom na Karauli. Ukupna dužina vodosistema iznosi 17 kilometara, od čega je do sada izgrađeno 16 kilometara - saopšteno je iz nadležnog JKP "Vodovod" Zlatibor.

Do puštanja u rad kompletnog sistema Sušičko vrelo, rezervoar na Karauli biće stavljen u funkciju u okviru sistema Ribnica. Na taj način dodatnih 2.000 kubika raspoloživog kapaciteta biće iskorišćeno za priključenje novih korisnika i unapređenje kvaliteta i pouzdanosti vodosnabdevanja.

Nakon završetka testiranja priključka, predstoje aktivnosti na daljoj integraciji sistema, u skladu sa dinamikom realizacije projekta Sušičko vrelo.