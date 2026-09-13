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"Kraljevska" banja bila je juče domaćin 13. međunarodnog "Kraljevskog karnevala", koji je okupio učesnike iz različitih krajeva Srbije, ali i bivših jugoslovenskih republika. Vreme je bilo naklonjeno učesnicima, iako je dan ranije pretila kiša da pokvari zabavu, pa su u defileu nesmetano mogli da pokažu maštovite maske i kostime, dok je banjski park bio prepun osmeha i radoznalih pogleda posetilaca.

Bila je prava karnevalska atmosfera pod Gučevom. U svečanom defileu kroz centar Koviljače, potom banjskim parkom do platoa ispred Kur-salona, prošle su Lude pečurke, Žene u haljinama iz opere, Kokoške, vojnici Aleksandra Makedonskog, Kardinal, jarko crvena ptica i drugi kostimirani učesnici.

Iako je ovo bio 13. karneval, nije bio baksuzan. Odaziv grupa bio je nešto manji nego prethodnih godina, pa ih je učestvovalo 15, ali su, prema rečima domaćina, stigle kvalitetne i atraktivne grupe.

1/10 Vidi galeriju Kraljevski karneval u Banji Koviljači okupio više od 300 učesnika Foto: Kurir/T.Ilić

Učesnici su došli iz Šapca, Leskovca, Bele Crkve, Beograda, Banjaluke i Makedonije, a brojni posetioci uživali su u njihovom predstavljanju tokom prolaska banjskim parkom, kao i u nastupima pred čuvenom banjskom dvoranom.

Prema rečima predstavnice UG "Kraljevski karneval" Biljane Filipović, okupilo se više od 300 učesnika iz zemlje i inostranstva, a posebno je važno što se manifestaciji pridružio veliki broj dece iz lozničkog kraja.

- Ovo je nova prilika da se družimo, stvorimo nova prijateljstva, a ove godine prvi put nam je gost grupa iz Makedonije, iz Kavadaraca, koja je iskazala veliko zadovoljstvo našom dobrodošlicom. Grad Loznica i Turistička organizacija, zajedno sa Udruženjem građana "Kraljevski karneval", pokazali su i ove godine da su dobri domaćini. Mislimo da će ova manifestacija i ubuduće da raste, da je zajedno negujemo i da postane brend i naš svojevrsni ambasador u inostranstvu – kazala je ona.

Učesnici pod maskama imali su pozitivne komentare na atmosferu, lepotu ovog kraja i gostoprimljivost domaćina. Oni kojima ovo nije prvi boravak u Koviljači kažu da im je uvek drago da se vrate, jer se dobro provedu, druže i ponesu samo najlepše uspomene.

Učesnici, ali i brojni turisti i meštani, sa ovogodišnjeg karnevala poneće brojne fotografije i snimke, dok organizatori već najavljuju da žele da naredni skup bude još veseliji i masovniji, sa što više karnevalskih grupa i posetilaca.