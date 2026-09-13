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Fasade nisu samo ukras jednog grada, već utiču i na kvalitet života stanara zgrade. Kada treba da se obnove, često nastaju problemi zbog visokih troškova.

Jedna od najvećih zgrada u Pančevu je ova desetospratnica sa 90 stanova. Do skora je bila i u najlošijem stanju, jer je ostala skoro bez fasade. Pored toga što je narušavala izgled ovog dela grada i energetski je postala neefikasna. Stanari su odlučili zajedno sa upravnikom da prikupe novac i da sami obnove bar jedan deo fasade:

Foto: RTS Printscreen

“Mnogo znači, pogotovu što smo prvo uradili severnu stranu gde zimi nije bilo moguće ugrejati stanove, jer je duvalo na sve strane. Sad je dosta prijatnije i tokom ovih letnjih vrućina bilo je mnogo lakše”, kaže stanarka Smilja Šarac.

Za prvi bočni deo uređenja fasade od 440 kvadratnih metara stanari će na rate platiti oko 16.000 evra, a za nekoliko dana počinju radovi i sa prednje i zadnje strane što će koštati još 44.000 hiljade evra:

“Benefiti su veliki, prvo od rizika otpadanja delova fasade koja je mogla nekoga da povredi.Utiče i na život ljudi i u smislu uštede energije i zimi i leti. Nadam se da će ovaj primer slediti i mnoge druge zgrade i da će krenuti sa mrtve tačke i u obnovu fasada”, navodi Zvezdan Tanasković, upravnik zgrade.

Foto: RTS Printscreen

U gradu imamo još primera gde stanari uspeju da se dogovore za obnovu fasade cele ili bar za deo zgrade, ali problem predstavlaju i poslovni objekti koji su u fazi rušenja, a o kojima niko ne brine.

Takav jedan nalazi se u centru Pančeva odmah pored zgrade SUD-a. Već dve godine ovde pešaci prelaze na drugu stranu ulice , jer je ovaj objekat sklon padu.