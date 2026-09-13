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- Ako želimo pravu populacionu politiku, onu koja daje rezultat, moramo imati u fokusu žene, majke. Osećam posebnu odgovornost za majke sa malom decom i zato smo najuspešniji program dodele seoskih kuća proširili upravo tom kategorijom. Omogućujemo im da brže, jednostavnije i na najadekvatniji način reše osnovno pitanje za sebe i svoju bebu u delu Srbije koji same odaberu i tako se pridruže srećnim porodicama, njih gotovo 4300, koje su već dobile krov nad glavom na ovaj način. Dosadašnji iznos za kupovinu kuće od 1,5 miliona dinara, uvećava se na 2,5 miliona dinara. Ovim pokazujemo da znamo, hoćemo i na pravi način rešavamo probleme - izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

Na osnovu nedavno potpisanog Memoranduma o saradnji usklađene su uredbe dva ministarstva, pa je omogućeno da podnosioci zahteva, odnosno majke koje ispunjavaju uslove, mogu da ostvare prava kod oba ministarstva tj. da dobiju bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koje dodeljuje Ministarstvo za brigu o selu, ali i subvenciju Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koja se, po osnovu rođenja deteta daje majkama za kupovinu prve nekretnine.

Pravo prijave na konkurs imaju majke novorođene dece, državljanke Srbije, koje mogu imati i više od 45 godina života, bez nepokretnosti na svoje ime. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu ove seoske kuće sa okućnicom iznosi 2,5 miliona dinara. Sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom se majci novorođenog deteta obezbeđuju od strane Ministarstva za brigu o selu, po osnovu ovog programa, do 1,5 miliona dinara i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, po osnovu Uredbe o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, do 1 milion dinara.

Cilj ove mere je poboljšanja strukture stanovništva u seoskim sredinama, kao i sprečavanja dalje depopulacije ruralnih područja, i to kroz podsticanje mladih porodica, odnosno majki s malom decom da se nastane na selu.