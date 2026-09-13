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Kod spomen-kosturnice na vrhu planine danas je obeležena 112. godišnjica Bitke na Gučevu. Posle odavanja počasti i polaganja venaca predstavnika Grada Loznice, Centra za kulturu ''Vuk Karadžić'', Udruženje građana ''Gučevski marš'', Društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova do 1918. godine, Udruženje potomaka ratnika Gvozdenog topličkog puka, i drugih poštovalaca dela gučevskih junaka, govorio je pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović.

Istorija srpskog naroda prepuna je ratova i stradanja i nije bilo sukoba koji su mimoišli naše krajeve, a često su Jadar i Podrinje prvi bili na udaru neprijatelja, kazao je on i naglasio da naši preci nikada nisu pristajali na okupatorsku čizmu, i izbor je uvek bila sloboda, bez obzira na cenu i žrtve.

1/9 Vidi galeriju Obeležena 112. godišnjica bitke na Gučevu Foto: T.Ilić

- Upravo ovde, pre 112 godina, naši herojski preci su nam pokazali kako se brani porodica, ognjište i Srbija. Zadržavali su daleko nadmoćnijeg neprijatelja 55 dana, gladni, bosi, skoro bez municije, ali je srpski vojnik imao odlučujuću prednost-hrabrost, snalažljivost i neizmernu ljubav prema slobodi i otadžbini. Sudbine Momčila Gavrića, ali i hiljada drugih, bile su pokazatelj da sloboda i pravo na odbranu nema alternativu. I hiljade nevino stradalih civila, pobijenih na najmonstruoznije načine, čija je krivica bila jedino to što su Srbi, podsećaju nas na cenu slobode koju danas baštinimo. Podsećaju na ogromne žrtve naših predaka, junaka znanih i neznanih, koji su živote ugradili u temelje slobode i državnosti, a koje ćemo mi pamtiti, sećati se i uspomenu na njih prenositi novim naraštajima. Kao što smo zahvalni gučevskim i junacima sa Cera i Kolubare, kao što ćemo uspomenu na njihova herojska dela prenositi novim generacijama, nećemo zaboraviti ni sve srpske rodoljube koji su od nestanka sačuvali srpski narod sa obe obale Drine. Nećemo dozvoliti prekrajanje istorije, etiketiranje srpskog naroda i časnih srpskih generala čija je jedina krivica bila to što su štitili svoj narod – kazao je Jugović.

Poručio je i da kao što smo zahvalni i uvek ćemo biti Stepi Stepanoviću, Pavlu Jurišiću, Živojinu Mišiću, isto tako večno ćemo biti zahvalni i nećemo dozvoliti da u zaborav padnu herojska dela srpskih generala iz poslednjih ratova. Ispred Udruženja ''Gučevski marš'' obratio se predsednik Miodrag Stojnić koji je podsetio da šestu godinu zaredom organizuju marš u slavu junacima.

- Ove godine motiv za majice su likovi onih koji su obeležila Drinsku diviziju. To su general Krsta Smiljanić, naš Momčilo Gavrić iz Trbušnice, generalštabni pukovnik Nikola Stevanović, i Dušan Purić, komandant četvrtog puka slavne Užičke vojske koji je poginuo na Mačkovom kamenu. Jutros je Pokrovska crkva, sa novim ikonostasom, bila prepuna nas da uzmemo blagoslov pre marša. Setio sam se slika te crkve iz 1914. kada je na sebi imala preko 30 rupa od artiljerije, i pomislio da smo mi Srbi narod koji će uvek da vaskrsne. Slobodu moramo da čuvamo i negujemo tradiciju kolektivnog pamćenja. Nikad ne smemo da zaboravimo šta su uradili i slava svim besmrtnim junacima sa Gučeva! – rekao je on i istakao da je održan najmasovniji marš, bilo je više od 600 učesnika, svih generacija, a akcenat je na deci i mladima jer na njima sve ostaje.