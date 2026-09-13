Saobraćaj na putnim pravcima je pojačan na kraju vikenda, dok teretna vozila čekaju do sedam sati na izlazu iz Srbije.
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KRAJ VIKENDA DONEO HAOS NA PUTEVIMA I GRANICAMA: Pojačan saobraćaj ka gradovima, teretnjaci na Batrovcima čekaju i do 7 sati
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Intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima, a posebno na onim koji vode ka većim gradovima je pojačan na kraju još jednog vikenda u septembru, navodi se u izveštaju AMSS.
Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, nema zadržavanja putničkih vozila na graničnim prelazima, a teretnjaci čekaju na izlazu iz Srbije čekaju do sedam sati.
Na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije teretna vozila se zadržavaju na graničnom prelazu Batrovci 420 minuta, Šid (drumski TMV) 300 minuta i Bezdan 180 minuta.
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