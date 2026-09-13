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Intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima, a posebno na onim koji vode ka većim gradovima je pojačan na kraju još jednog vikenda u septembru, navodi se u izveštaju AMSS.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, nema zadržavanja putničkih vozila na graničnim prelazima, a teretnjaci čekaju na izlazu iz Srbije čekaju do sedam sati.