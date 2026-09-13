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Tradicionalna manifestacija povodom berbe grožđa i drugih jesenjih plodova, obeležila je i ove godine vikend na Paliću, gde se tokom dva sunčana jesenja dana okupilo više hiljada Subotičana, a bogat program i gastronomska ponuda na štandovima, posetiocima su omogućili da uživaju u promenadi, uz obalu palićkog jezera.

Poljoprivredni proizvođači,zanatlije i mali privrednici izlagali su najrazličitije proizvode, od voća i povrća do ukrasnih predmeta, proizvoda od kože, drveta i raznih materijala, uz raznovrsnu gastronomsku ponudu domaćih kolača i štrudli, uz štandove vina, rakije i likera, sveže ubranih jabuka, grožđa i šljiva. Kvalitetni proizvodi, pa još jevtiniji, nego na pijacama, odrešili su novčanike posetilaca, koji nisu odoleli svezim privlačnim proizvodima.

Tako su „Berbanski dani“ na Paliću organizovani u moderan bazar, a broj posetilaca može da se meri sa prvomajskom promenadom, tokom praznika, uz različit zabavni i kulturno umetnički program. Popunjena su bila i mesta u restoranima, pa je septembar doneo produženo letnje uživanje na Paliću.

Tri i po decenije, na severu Bačke neguje se tradicija svega što se proizvodi u Srbiji, posebno u ovim krajevima, od čuvene ludaje, do izložbi na berbanskom vašaru, rukotvorina bačkih domaćica, a kao i ranijih godina, za decu su organizovane posete ZOO vrtu, ljubitelje vina je čekala Vinska ulica na putu do Ženskog štranda, koncerti na Velikoj terasi i folklor kao izuzetno obeležje tradicije.

Manifestacija je svečano otvorena u subotu, a program je trajao do večernjih sati u nedelju, 13. septembra, na prostoru Velike terase i Velikog parka.

1/26 Vidi galeriju Berbanski dani na Paliću Foto: Kurir.rs/N.H.

Odazvao se veliki broj izlagača, sa Palića i iz drugih mesta. Iz Novog Sada vinarija „Aleks“ je već više od 20 godina na “Berbanskim danima“. Njen vlasnik za Kurir kaže, da je prisustvovao sajmovima i bazarima u mnogim zemljama, a na „Berbanske dane“ je stigao, iako umoran, jer je tog jutra doputova iz inostranstva. Učešće te vinarije je potvrda kvaliteta fruškogorskih i vina sa peska, kao i duge tradicije „Berbanskih dana“ na Paliću.

Elvira Nađ je stigla iz Kanjiže, kaže za Kurir ,da se deset godina bavi ručnim tkanjem i proizvodnjom lavande, koju pakuje u ukrasne jastuke, kao obloge za oči, podmetače pod jastuke i drugo. Tradicionalne ukrase od keramike izložila je na štandu Monika Tokai Fazekaš, a za Kurir navodi, da se desetak godina bavi proizvodnjom.

Izložba cveća je delovala veoma impresivno u sjajnom okruženju secesijskih zdanja na Paliću i uz obalu jezera, gde je bilo na stotine štandova. Pravi sajam bogate ponude najrazličitijih proizvoda, uz zabavnu i kulturnu tradiciju kraja na severu Srbije.

„Berbanske dane“ je otvorio Balint Pastor, koji je citatom iz „Filozofije vina“ podsetio, da svako vino u sebi nosi i osobenost podneblja i ljudi koji ga stvaraju. On je istakao da Palić čuva visoko mesto kao turistička destinacija, pri čemu je nedavno Pokrajina pomogla da se obnovi Spomen česma i rekonstruiše Sovina kula - Bogojvar.

-Na Paliću su nekada organizovane i sportske igre, koje je krajem 19 veka organizovao Lajoš Vermeš, a ponosni smo i na naše proizvođače i organizatore, na uspešnu berbu. Kako radimo, tako i stvaramo, rekao je Pastor Balint.

Direktorka preduzeća „Park Palić“, Mirela Balint Novak, podseća da su „Berbanski dani“ svakidašnji običaj ovdašnjeg življa.

-Čitava godina rada stoji iza svakog ubranog ploda, iza svake proizvedene flaše vina. Proizvođači su pokazali požrtvovanost i posvećenost i u ovim promenjenim klimatskim uslovima, iznegovali i izneli na ovaj bazar bogate i zdrave plodove, poručila je Balint Novak.

Organizatori Turistička organizacija Subotice i „Park Palić“ su nagradjeni posebnim sertifikatom „Family friendly“.

-Za nas je to više od priznanja, pružili smo dobar sadržaj na minifestaciji, atmosferu koja je privukla i mlade i starije posetioce, istakla je pored ostalog direktorka „Park Palića“.

I ove godine su B“erbanski dani „imali i humanitarni karakter, pa su poljoprivredni proizvođači poklonili proizvode Domu za decu „Kolevka“, a zajedništvo je potvrđeno i učešćem „Rotary kluba“, koji je prodavao posetiocima pljeskavice i kobasice u lepinjama, za 400 dinara, da bi novac sakupio za humanitarnu pomoć.