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Nakon Palića, EXPO karavan - Paviljon igre stigao je juče u centar Subotice, donoseći atmosferu predstojeće Specijalizovane izložbe EXPO 2027 Beograd. Obraćajući se prisutnima gradonačelnik Subotice Stevan Bakić je istakao da Subotica, kao dokazani grad sporta, šampiona, vrhunske kulture i festivalske energije, ponosno dočekuje ovu nacionalnu manifestaciju.

Foto: Grad Subotica

„Pored prebogate sportske istorije i desetina olimpijskih medalja, Subotica je i prestonica festivalske igre - mesto u kom se susreću Međunarodni festival pozorišta za decu, kao i brojni festivali tradicije, muzike i umetnosti. Tematika EXPO 2027, posvećena igri i sportu, idealno se nadovezuje na našu festivalsku energiju i takmičarski duh, ali i na velika ulaganja u saobraćajnu i privrednu infrastrukturu, obnovu kulturnog nasleđa i sportske objekte“, istakao je Stevan Bakić.

Foto: Grad Subotica

Prema njegovim rečima dolazak EXPO karavana predstavlja potvrdu da se investicije u naš grad prepoznaju. „Spremni smo da se u okviru projekta EXPO 2027 svetu prikažemo našu multikulturalnost, inovativnost i šampionski duh. Subotica je grad asova i olimpijskih šampiona. Grad u kome su jezici različiti, a ljudi isti. Grad salaša, vinarija i tamburaša, grad olimpijaca i grad dvotočkaša, grad svih naroda. Nastala na dodiru evropskih i balkanskih kultura, Subotica je spoj savremenog i tradicionalnog, duhovnog i svetovnog. Ta multikulturalnost promoviše naš grad kao jedinstven turistički proizvod. Šta je grad u kome u živi preko 20 nacija nego najveći promoter Srbije na izložbi EXPO“, podvukao je Stevan Bakić.

Foto: Grad Subotica

Subotica ima potencijala koje treba da vidi čitav svet, s obzirom da se očekuje nekoliko miliona posetilaca naredne godine na izložbi EXPO 2027. „Neka samo mali broj njih poželi da sedne u voz, upozna predele naše lepe srpske pokrajine i svoje putovanje za samo sat i nešto završi posetom Subotici, i mi ćemo pokazati kakvi smo i zašto smo domaćini mnogim manifestacijama od nacionalnog značaja. I ne samo to, pokazaćemo zašto Subotica živi 365 dana u godini, na najlepši način prožimajući kulturu, različitost, arhitekturu, turističke potencijale, gastronomiju po kojoj smo poznati, i sve ostale odlike koje nas krase“, rekao je Bakić.

Foto: Grad Subotica

Kroz ovaj „Paviljon igre“,ne pružamo samo radost našim najmlađima, već zajedno sa celom Srbijom pravimo korak ka onome što nas čeka 2027. godine - kada će naša zemlja biti centar sveta, domaćin Specijalizovane izložbe EXPO 2027, kazao je Bakić. „Jedan segment ove priče želim posebno da napomenem. Svi znamo koliko organizacija EXPO izložbe donosi ogromne infrastrukturne, ekonomske i kulturne benefite gradovima u Srbiji, i kakav je značaj manifestacije EXPO 2027 za druge gradove. Procene i analize pokazuju da će kapaciteti u Beogradu biti popunjeni preko sto odsto, zbog čega će hiljade turista i poslovnih posetilaca tražiti smeštaj van prestonice“, rekao je Bakić.

Foto: Grad Subotica

Subotica je zahvaljujući brzoj pruzi, lako dostupna lokacija, naglasio je Bakić, a strani posetioci, naročito oni koji dolaze iz pravca Mađarske i centralne Evrope, koristiće Palić i Suboticu kao bazu za boravak ili stanicu za višednevne izlete. „Brza pruga Beograd–Budimpešta dobija svoj puni smisao i frekvenciju upravo tokom trajanja izložbe, trajno pozicionirajući Suboticu na samo sat vremena udaljenosti od centra dešavanja“, napomenuo je Bakić.

Foto: Grad Subotica

On je istakao da manifestacija EXPO 2027 donosi konkretne razvojne šanse za sve - od najmlađih sugrađana do privrednih subjekata. Naši najmlađi će, metaforično, putovati „oko sveta“ – kroz paviljone različitih država deca će moći da upoznaju svet bez odlaska u svaku od tih zemalja, jer je svaka interaktivna postavka, eksperiment, igra, tehnologija prilagođena i najmlađima.

Foto: Grad Subotica

„Mladi ljudi će imati priliku za susrete sa stručnjacima, učenicima i mladima iz drugih zemalja, što može biti podsticaj za učenje jezika, nauke i novih veština. Za učenike srednjih škola posebno mogu biti zanimljivi programi vezani za medicinu, tehnologiju, ekologiju, veštačku inteligenciju i buduća zanimanja. Odrasli bi ovu izložbu mogli da vide i iz ugla poslovnih prilika, kao priliku za rad u oblasti turizma, ugostiteljstva, trgovine ili unapređivanja sopstvenih mogućnosti, znanja i veština“, naglasio je Bakić

Foto: Grad Subotica

Ovo je, kako je istakao Bakić, i mogućnost da domaće firme dođu do novih poslovnih kontakata i stranih partnera. „Iako je Beograd geografski centar dešavanja, Subotica zbog blizine granice sa Evropskom unijom i razvijene privredne zone ima specifičnu poziciju i upravo iz tog razloga sa velikom odgovornošću spremamo se za ovaj događaj“, poručio je Stevan Bakić.

Foto: Grad Subotica

Predstavnik Kompanije EXPO 2027 Uroš Ranković izrazio je zadovoljstvo što je EXPO karavan posetio Suboticu - grad koji, kako je naglasio, na najlepši način predstavlja Srbiju kroz bogatstvo različitih jezika, kultura i tradicija, ali i kroz snažan sportski i umetnički duh.

1/17 Vidi galeriju EXPO karavan u Subotici Foto: Grad Subotica