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Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 40 terenskih intervencija, od kojih 22 preko dana i 18 tokom noći. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljen 31 pregled odraslih osoba - u toku dana 21, a preko noći 10 pregleda.

Na javnom mestu bilo je ukupno osam intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, nižim krvnim pritiskom, kao i poremećajem ponašanja usled stresa. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa akutnim infarktom miokarda, otvorenim povredama glave, raznim povredama kuka i butine i nižim krvnim pritiskom, kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

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