Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 40 terenskih intervencija, od kojih 22 preko dana i 18 tokom noći. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljen 31 pregled odraslih osoba - u toku dana 21, a preko noći 10 pregleda.

Na javnom mestu bilo je ukupno osam intervencija.