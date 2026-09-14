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Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija kod nas, biće otvorena večeras, od 19 časova, na svečanosti u Vukovom domu kulture, a programi saborovanja završavaju se u nedelju, 20. septembra, na Saborištu, u njegovom rodnom selu Tršiću.

Programi 93. saborovanja posvećeni reformatoru srpskog jezika i pisma, Vuku Stefanoviću Karadžiću (1787-1864), i njegovom neprolaznom delu, biće održani u Loznici, Tršiću i Tronoši.

Posle Himne Vuku, Stevana St. Mokranjca, u izvođenju hora lozničke Gimnazije Vuk Karadžić pozdravnu reč uputiće gradonačelnica Loznice Dragana Lukić, a skupu će se obratiti i akademik Svetislav Božić.

Vukov sabor Foto: Kurir/T.Ilić

Prvi program je koncert "Šapat Sentandreje", koji će održati Srpski kamerni orkestar pod dirigentskom palicom Đorđa Pavlovića, a nastupa Sonja Kerkez, prvakinja Opere Narodnog pozorišta u Beogradu.

Saborski programi nastavljaju se narednih dana predstavljanjem Matice srpske i 200 godina njenog rada, promocijom knjiga, izložbama, predstavom, koncertima, naučnim skupovima, guslarskom večeri, sve do 20. septembra i završne svečanosti u Tršiću.

Posle podizanja saborske zastave pozdravnu reč na Saborištu uputiće gradonačelnica Dragana Lukić, tradicionalnu besedu održaće Selimir Radulović, književnik i upravnik Biblioteke Matice srpske, a onda će biti izvedena pozorišna predstava "Matični mleč".

Organizatori Vukovog sabora su loznički Centar za kulturu "Vuk Karadžić" i Grad Loznica pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture.

Kurir.rs

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