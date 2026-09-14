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Prvi rezultati ovogodišnje žetve u Sremu potvrđuju ono čega su se ratari pribojavali tokom leta – dugotrajna suša i visoke temperature značajno su smanjile rod, posebno kukuruza. Na pojedinim njivama gubici dostižu i 50 odsto, dok se u nekoliko sremskih sela beleže prinosi od svega dve do četiri tone po jutru.

Ovogodišnja poljoprivredna sezona počela je obećavajuće. Usevi su tokom proleća dobro napredovali, ali je tokom leta usledio dug period visokih temperatura i nedostatka padavina.

Najveće posledice sada se vide na kukuruzu. U nekoliko sela u Sremu prinos se kreće od dve do četiri tone po jutru, dok se na pojedinim parcelama procenjuje da je izgubljena čak polovina očekivanog roda.

Osim količine, problem predstavlja i kvalitet zrna, što dodatno utiče na računicu proizvođača.

Žetva počela ranije nego obično

Ekstremno toplo i suvo leto uticalo je i na vreme sazrevanja useva. Suncokret je na pojedinim njivama počeo da se žanje već sredinom avgusta, dok su kombajni u kukuruz ušli krajem avgusta, ranije nego prethodnih godina.

Suncokret je sušu podneo nešto bolje od kukuruza, ali su i kod ove kulture zabeleženi slabiji rezultati. Na delu njiva prinosi se kreću između 1,5 i 2,5 tone po hektaru, a ponegde je rod znatno manji nego prošle godine.

Istovremeno, postoje parcele na kojima su ostvareni bolji rezultati, pa se ovogodišnji prinosi značajno razlikuju u zavisnosti od zemljišta, primenjene agrotehnike i lokalnih vremenskih uslova.

Manji rod, a troškovi ostaju

Za ratare problem nije samo ono što je ove jeseni završilo u prikolicama. Troškovi semena, đubriva, zaštite, goriva i obrade zemljišta ostali su, dok će deo proizvođača raspolagati sa znatno manjom količinom robe za prodaju.

Zbog toga će konačna računica ovogodišnje proizvodnje zavisiti i od otkupnih cena kukuruza i suncokreta.

Prvi rezultati žetve, međutim, već pokazuju da će 2026. godina za deo sremskih ratara ostati upamćena po ranijoj žetvi i znatno manjem rodu, posebno kukuruza.