SVOJAK, SVASTIĆ, SVAK, KO TI JE SAD PA TAJ?! Proverite da li zaista znate nazive svih članova familije!
Ima jezika u kojima se rođački odnosi lako izražavaju. Na primer, na engleskom postoje “aunt”, “uncle” i “cousin”… i to je otprilike to.
Kod nas je, međutim, situacija daleko komplikovanija! Rodbinski odnosi u srpskom jeziku ponekad umeju da zbune.
Ko su tast i tašta ili svekar i svekrva uglavnom svi znaju, ali šta je sa pašenogom? Ili šurakom? Tu već većina mora makar da razmisli pre nego što da odgovor.
A tek svojak? Ko je sad pa taj? Ili, šta vama dođe muževljeve sestre muž?
Verovali ili ne, svi ovi rođački odnosi imaju posebna imena u srpskom jeziku. Evo kako oni izgledaju kad se svi popišu na jednom mestu:
Svekar - muževljev otac
Svekrva - muževljeva majka
Tast - ženin otac
Tašta - ženina majka
Zet - ćerkin ili sestrin muž
Snaha ili snaja - sinovljeva, unukova ili bratovljeva žena
Dever - muževljev brat
Jetrva - žena muževljevog brata
Zaova - muževljeva sestra
Svojak ili svak - muževljeve sestre muž
Šurak - ženin brat
Šurnjaja - žena ženinog brata
Svastika - ženina sestra
Pašenog, pašanac ili svak - muž ženine sestre
Svastić, svastičina - sin tj. ćerka ženine sestre
Prijatelj - otac kćerkinog muža ili sinovljeve supruge
Prija - majka kćerkinog muža ili sinovljeve supruge.
Kurir.rs/Prva/Dnevnik.rs