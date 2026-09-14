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Ima jezika u kojima se rođački odnosi lako izražavaju. Na primer, na engleskom postoje “aunt”, “uncle” i “cousin”… i to je otprilike to.

Kod nas je, međutim, situacija daleko komplikovanija! Rodbinski odnosi u srpskom jeziku ponekad umeju da zbune.

Ko su tast i tašta ili svekar i svekrva uglavnom svi znaju, ali šta je sa pašenogom? Ili šurakom? Tu već većina mora makar da razmisli pre nego što da odgovor.

A tek svojak? Ko je sad pa taj? Ili, šta vama dođe muževljeve sestre muž?

Verovali ili ne, svi ovi rođački odnosi imaju posebna imena u srpskom jeziku. Evo kako oni izgledaju kad se svi popišu na jednom mestu:

Svekar - muževljev otac

Svekrva - muževljeva majka

Tast - ženin otac

Tašta - ženina majka

Zet - ćerkin ili sestrin muž

Snaha ili snaja - sinovljeva, unukova ili bratovljeva žena

Dever - muževljev brat

Jetrva - žena muževljevog brata

Zaova - muževljeva sestra

Svojak ili svak - muževljeve sestre muž

Šurak - ženin brat

Šurnjaja - žena ženinog brata

Svastika - ženina sestra

Pašenog, pašanac ili svak - muž ženine sestre

Svastić, svastičina - sin tj. ćerka ženine sestre

Prijatelj - otac kćerkinog muža ili sinovljeve supruge

Prija - majka kćerkinog muža ili sinovljeve supruge.