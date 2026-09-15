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Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ iz Zrenjanina najavila je da će i ove nedelje biti organizovani direktni razgovori pacijenata sa menadžmentom ove zdravstvene ustanove.

Bolnica u Zrenjaninu je nedavno saopštila da je pokrenuta inicijativa „Zdravstvena zaštita“, koja pacijentima omogućava direktne razgovore sa menadžmentom ove ustanove.

Zakazivanje razgovora moguće je svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 časova, putem telefona 064 829 14 00.

„Prilikom prijavljivanja poželjno je navesti i temu razgovara, kako bi komunikacija bila efikasnija“, saopšteno je iz ustanove i precizirano da će se razgovori obavljati u biblioteci Opšte bolnice Zrenjanin.

Termini u ovoj nedelji za razgovore su:

ponedeljak, 14. septembar, od 12 do 13 časova;

sreda, 16. septembar, od 12 do 13 časova;

petak, 18. septembar, od 12 do 13 časova.