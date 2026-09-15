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Nova grejna sezona u Subotici počeće bez novog poskupljenja. U JKP „Subotička toplana“ kažu da trenutne cene energenata ne stvaraju potrebu za promenom cene toplotne energije, pa bi korisnici trebalo da nastave da plaćaju grejanje po sadašnjem cenovniku.

Na formiranje cene najviše utiču troškovi električne energije, gasa i mazuta, a kako njihovih većih promena trenutno nema, u toplani ne očekuju ni promenu cene grejanja. Poslednje povećanje bilo je prošle jeseni, kada je varijabilni deo cene porastao za nešto manje od 10 odsto, dok je fiksni deo uvećan za nešto više od pet procenata.

Dok cenovnik ostaje isti, završavaju se pripreme za novu sezonu. Oko 95 odsto planiranih radova već je obavljeno, a slede funkcionalne probe sistema, koje bi trebalo da počnu 15. septembra.

Ukoliko bude potrebno da grejanje počne ranije, „Subotička toplana” biće spremna već 1. oktobra

Ovogodišnji remont nije zahtevao veće radove na distributivnoj mreži. Vrelovodna mreža je prethodnih godina postepeno obnavljana, pa su se radovi uglavnom odnosili na održavanje postojećeg sistema i priključivanje novih objekata.

Ukoliko bude potrebno da grejanje počne ranije, „Subotička toplana“ biće spremna već 1. oktobra. Zvanični početak grejne sezone predviđen je za 15. oktobar.

Kurir.rs/Dnevnik.rs/Foto: Ilustracija

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