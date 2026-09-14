PRIJEPOLJAC SLIKAO TERMOMETAR, LJUDI NE VERUJU! Evo koliko je izmerio a ima još 10 dana do kraja leta! Hladnije i od Sjenice u kojoj je bilo samo 2 stepena!
Nakon dugotrajnog toplotnog talasa, u planinskim selima sada je potpuno drugačija priča. U Varinama, zaseoku sela Goračići kod Prijepolja, jutros je zabeležena temperatura nekoliko stepeni ispod nule.
Boban Vasojević snimio je kućni termometar koji je oko pet sati pokazivao temperaturu u minusu.
- Rani mrazevi nisu neuobičajeni za ovaj kraj, posebno na ulazu u klisuru Veljušnice, leve pritoke Uvačkog jezera. Hladnoća vuče niz klisuru, a otkako je podignuta brana na Rastokama, mraz ranije stiže, kaže Vasojević za RINU.
Zaseok Varine smešten je na oko 1131 metar nadmorske visine.
Septembarski minus još jednom je pokazao koliko jutra u višim predelima sjeničkog kraja mogu biti hladna i pre kalendarskog početka jeseni.
U Sjenici jutros izmerena 2 stepena
U Sjenici su jutros izmerena 2 stepena.
Temperature u Srbiji jutros u 7 časova
Kurir.rs/RINA