Brazilija (poznata i kao Šakotinac i Novo Naselje) je naselje u Srbiji u opštini Beočin, u Južnobačkom okrugu.

Brazilija nema status administrativnog naselja, te delovi Brazilije ulaze u sastav naselja Čerević (na zapadu) i naselja Beočin (na istoku). Međutim, Brazilija ima svoju mesnu zajednicu pod nazivom "Brazilija", koja se prostire na istočnom delu naselja Čerević i zapadnom delu naselja Beočin.

Brazilija je formalno naselje nastalo spontano između Beočina i Čerevića. Jedan deo naselja (Šakotinac) izgrađen je u dolini potoka Šakotinac, a drugi (Brazilija) je na plavini ovog potoka i na urvinskom materijalu podno Fruške gore. Kroz taj drugi deo prolazi Podunavski put.

Brazilija je mlado naselje. Prve kuće građene su u dolini potoka u samim počecima eksploatacije cementa u Beočinu. U dolini potoka je još u 19. veku izgrađena mala fabrika cementa i nekoliko kuća sa radničkim stanovima. Dalje širenje naselja nastavljeno je u dolini Dunava.

Sve do skoro Brazilija nije odavala utisak formiranog naselja, jer su je činile dve male izdvojene grupe kuća. Tek posle Drugog svetskog rata, uporedo sa razvitkom Beočina, i Brazilija se oformila u pravo naselje. Ipak, do sada ona nije dobila status administrativnog naselja, već samo sopstvenu mesnu zajednicu.

Brazilija je naselje beočinskih radnika u kojem su bile samo četiri prodavnice i jedna kafana, može se pročitati na Vikipediji.