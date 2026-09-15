KUĆE OVDE KOŠTAJU 60.000 EVRA! A na pitanje šta je kod njih najlepše, predsednik MZ kao iz topa: ŽENE! Gde se u Sremu nalazi mesto koje svi zovu Brazilija!
Na ulazu u Brazilliju nema žute table na kojoj je crnim slovima ispisan naziv. Međutim, kad odete u ovo mesto, stiče se drugačiji utisak, tako da beočinska Brazilija (spram one kod Bačke Topole, iliti Bagremova, ili pak one u Brazilu) i te kako ima prođu!
- Naša mesna zajednica je osnovana 1982. godine, tada se zvala „Bratstvo jedinstvo“, inače smo najmlađa MZ u celoj opštini Beočin – pojašnjava predsednik Saveta MZ Brazilija Jovan Birća, pohvalivši se da je na toj poziciji već tri mandata.
- Mi smo kao Liman u Novom Sadu. Delom pripadamo Beočinu, delom Čereviću. Granica je tu gde je potok, ali ima još jedna, kod stovarišta. Nama pripada Šakotinac, koji je prvi nastao, i Novo Naselje koje se formiralo ovde dole po dolasku ljudi iz Slavonije.
Pod sloganom „Volite se ljudi, u ljubavi je spas“ oko 1.300 sremskih Brazilijanaca živi okruženi fruškogorskim bregovima, plodnom ravnicom i Dunavom do kog nekad ni sami meštani ne idu.
Jer, iako im je tu, ipak kao da nije, jer do obale ima dobrano da se „klacka“, za šta strpljenja imaju ponajviše pecaroši...
- Recimo, naša omladina je za primer, ono što smo postavili pre 20 godina i dalje nije slomljeno. A što se tiče dece, imamo ih dosta, ona su naše bogatstvo, zato nam i treba vrtić – naglašava Birća za novosadski Dnevnik koji dodaje kafiće više nemaju a da su od pet radnji ostale tri.
Naseljavanje područja oko današnje Brazilije počelo je u 17. veku, a podaci ukazuju da su to bili Srbi.
Naime, prvo mesto koje je počelo da se formira – okruženo sa pet brda – bio je Šakotinac koji i danas postoji i deo je Mesne zajednice Brazilija.
– Ovde pronalazimo i ostatke iz doba Kelta – pojašnjava penzioner Svetozar Baluban, dodajući da je mesto odvajkada bilo poznato po rudnicima, ali i izvorima i potocima koji su korišćeni za vodenice upravo zarad proizvodnje cementa.
- Lapor koji je kod nas pronađen korišćen je za izgradnju Lančanog mosta u Budimpešti, kao i za Petrovaradinsku tvrđavu.
Brazilija (poznata i kao Šakotinac i Novo Naselje) je naselje u Srbiji u opštini Beočin, u Južnobačkom okrugu.
Brazilija nema status administrativnog naselja, te delovi Brazilije ulaze u sastav naselja Čerević (na zapadu) i naselja Beočin (na istoku). Međutim, Brazilija ima svoju mesnu zajednicu pod nazivom "Brazilija", koja se prostire na istočnom delu naselja Čerević i zapadnom delu naselja Beočin.
Brazilija je formalno naselje nastalo spontano između Beočina i Čerevića. Jedan deo naselja (Šakotinac) izgrađen je u dolini potoka Šakotinac, a drugi (Brazilija) je na plavini ovog potoka i na urvinskom materijalu podno Fruške gore. Kroz taj drugi deo prolazi Podunavski put.
Brazilija je mlado naselje. Prve kuće građene su u dolini potoka u samim počecima eksploatacije cementa u Beočinu. U dolini potoka je još u 19. veku izgrađena mala fabrika cementa i nekoliko kuća sa radničkim stanovima. Dalje širenje naselja nastavljeno je u dolini Dunava.
Sve do skoro Brazilija nije odavala utisak formiranog naselja, jer su je činile dve male izdvojene grupe kuća. Tek posle Drugog svetskog rata, uporedo sa razvitkom Beočina, i Brazilija se oformila u pravo naselje. Ipak, do sada ona nije dobila status administrativnog naselja, već samo sopstvenu mesnu zajednicu.
Brazilija je naselje beočinskih radnika u kojem su bile samo četiri prodavnice i jedna kafana, može se pročitati na Vikipediji.
Brazilijanska istorija je vrlo bogata i zanimljiva, a Baluban je, čini se, drži u malom prstu. Svojevremeno je čak sam popisao 47 sorti vinove loze koje su imali na oko 60.000 kalema, od kojih je danas ostalo samo nekoliko, među kojima je hamburg najrasprostranjeniji.
- Naše zajedništvo je jedinstveno. Možemo svakome svašta da kažemo, ali ćemo i dalje pomoći jedni drugima – zaključuje Svetozar Baluban.
Pošto su kuće
Budući da su odrasli mahom poslom vezani za Beočin i Novi Sad, meštani Brazilije imaju obezbeđene dobre autobuske linije do grada. A oni koji se odluče da taj grad zamene mestom do kog im treba pola sata vožnje, mogu da kupe kuću za 60.000 evra, koji cent gore-dole.
- Sad je situacija takva da imam komšije koje ne poznajem, mada se javljamo jedni drugima. Inače su naši meštani vredni, neki se bave pčelarstvom, vinogradarstvom, konjarstvom – nabraja sagovornik koji na pitanje „Šta je najlepše u Braziliji“ kao iz topa odgovara „Žene!“
– Lepa nam je i priroda. Ipak, ono što na najbolji način predstavlja naše mesto jeste Udruženje žena „Brazilijanski biseri“. Zajedno sa njima delimo paketiće našoj deci za Dan Mesne zajednice, dok one same organizuju manifestaciju „Dani lipe“ i, naravno, odlaze na sve one na koje ih pozovu – veli Birća.
Brazil ima jednu Braziliju, a Srbija - dve
I obe su vojvođanske!
Jedna je nedaleko od Bačke Topole, zove se Bagremovo ili Brazilija i dobilo je ime tako što su nakon Prvog svetskog rata ljudi su hteli da se odsele u Ameriku, u Brazil, a vlasnik ovog zemljišta ih je molio da ostanu da rade ovde, pa im je rekao: “Daću vam zemlju, sagradiću vam kuće i eto vam Brazilije!” U to vreme država Brazil se ovde zvala Brazilija, pošto grad Brazilija nije ni postojao (osnovan je 1960.).
Druga Brazilija jer u Sremu a prema nekim tvrdnjama dobila je ime jer su se neki imigranti koji su otišli za Brazili posle par godina vratili i naselili između Beočina i Čerevića pa je naselje tako dobilo ime.
Kurir.rs/Dnevnik.rs