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Muk i neverica nastali su u Priboju, kako kažu građani, nakon vesti o dva tragična događaja u kojima su život izgubila dva mladića iz ove opštine.

Prema zasad još nezvaničnim informacijama, od ujeda insekta nastradala su dva mladića u roku od 15 dana.

- Prvi slučaj se desio u okolini Obrenovca kada je pčela ujela mladića iz Priboja na porodičnom veselju, a drugi slučaj desio se u selu Pribojska Goleša gde je život izgubio takođe mladić iz Priboja usled gušenja, kaže za RINU izvor upoznat sa ovim tragičnim događajem.

Više informacija o ovim nesrećnim događajima za sada nije poznato.

Kurir.rs/RINA

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