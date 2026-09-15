Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Zbog radova na niskonaponskom stubu u Ulici Svetog Save u Sokobanji, u utorak, 15. septembra, od 9 do 14 časova, doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom.

Prema najavi Elektrodistribucije Srbije, bez napajanja će ostati:

Ulica Svetog Save, na potezu od zgrade Opštine do mosta;

zgrada Opštine Sokobanja. Radovi na unapređenju mreže

Elektrodistribucija Srbije kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova organizuje se bez isključenja krajnjih kupaca, ali pojedine aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, kako bi se obezbedili bezbedni uslovi za rad zaposlenih.

Iz Elektrodistribucije Srbije mole korisnike za razumevanje.

Tokom trajanja radova, korisnicima se preporučuje da isključe električne uređaje sa mreže i ponovo ih uključe nakon obnavljanja snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavešteni.

Gde proveriti informacije o isključenjima?

Korisnici i mediji sve informacije o planiranim isključenjima mogu dobiti putem besplatne aplikacije Elektrodistribucije Srbije za mobilne telefone, koja je dostupna u Google Play prodavnici.

Aplikacija omogućava korisnicima da se prijave za svakodnevno dobijanje obaveštenja o planiranim isključenjima za opštine po izboru.