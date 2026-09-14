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Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni najduže čekaju prilikom izlaska iz države na Batrovcima - osam sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju četiri sata za izlaz iz Srbije na Šidu, kao i po dva sata na Bezdanu i Sremskoj Rači.

AMSS je dodao da povoljne vremenski prilike olakšavaju vožnju, ali je tokom večeri i noći ponegde moguća povremeno slaba kiša, koja može uslovljavati mestimično vlažne kolovoze, zbog čega su apelovali na sporiju i oprezniju vožnju.

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