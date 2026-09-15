Požar u nekadašnjoj fabrici porcelana u Zaječaru izbio je sinoć oko 22 časa, javio je dopisnik RTS-a.

Požar u nekadašnjoj fabrici porcelana u Zaječaru

Prema prvim nezvaničnim informacijama, u požaru nema povređenih. Ipak, vatra je pričinila značajnu materijalnu štetu.

Tačan uzrok izbijanja požara, kao i sve okolnosti, biće poznati nakon što nadležni organi obave uviđaj.