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Lokalizovan je požar u nekadašnjoj fabrici porcelana u Zaječaru.

Brzom intervencijom vatrogasaca sprečeno dalje širenje požara u nekadašnjem jugoslovenskom gigantu, fabrici porcelana u Zaječaru.

Požar u nekadašnjoj fabrici porcelana u Zaječaru izbio je sinoć oko 22 časa. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, u požaru nema povređenih. Ipak, vatra je pričinila značajnu materijalnu štetu.

Tačan uzrok izbijanja požara, kao i sve okolnosti, biće poznati nakon što nadležni organi obave uviđaj.

Kurir.rs/RTS

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Požar u nekadašnjoj fabrici porcelana u Zaječaru izbio je sinoć oko 22 časa, javio je dopisnik RTS-a.

Požar u nekadašnjoj fabrici porcelana u Zaječaru

Prema prvim nezvaničnim informacijama, u požaru nema povređenih. Ipak, vatra je pričinila značajnu materijalnu štetu.

Tačan uzrok izbijanja požara, kao i sve okolnosti, biće poznati nakon što nadležni organi obave uviđaj.