ZAUZDAN POŽAR U NEKADAŠNJEM SFRJ GIGANTU: Ugašena vatra u nekadašnjoj fabrici porcelana u Zaječaru
Brzom intervencijom vatrogasaca sprečeno dalje širenje požara u nekadašnjem jugoslovenskom gigantu, fabrici porcelana u Zaječaru.
Požar u nekadašnjoj fabrici porcelana u Zaječaru izbio je sinoć oko 22 časa. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, u požaru nema povređenih. Ipak, vatra je pričinila značajnu materijalnu štetu.
Tačan uzrok izbijanja požara, kao i sve okolnosti, biće poznati nakon što nadležni organi obave uviđaj.
Kurir.rs/RTS
Požar u nekadašnjoj fabrici porcelana u Zaječaru izbio je sinoć oko 22 časa, javio je dopisnik RTS-a.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, u požaru nema povređenih. Ipak, vatra je pričinila značajnu materijalnu štetu.
Tačan uzrok izbijanja požara, kao i sve okolnosti, biće poznati nakon što nadležni organi obave uviđaj.