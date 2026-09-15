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Nakon što je od Udruženja proizvođača mleka Mačvanskog okruga blagovremeno dobio informacije o problemu sa prestankom otkupa mleka od strane Lozničke mlekare, Grad Loznica je, zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odmah pristupio preduzimanju mera u cilju pronalaženja rešenja i pružanja podrške svim proizvođačima kojima je otkazan otkup.

Takvih je ukupno više od 450, pri čemu je 135 proizvođača sa teritorije Loznice, saopšteno je iz gradske uprave.

Kada je reč o proizvođačima koji imaju zaključene ugovore i potraživanja po osnovu već predatog mleka, ni Grad, ni resorno ministarstvo, kako je navedeno, nemaju zakonsku nadležnost da odlučuju o međusobnim obligaciono-pravnim odnosima između privatnih privrednih subjekata i proizvođača.

Foto: Gradska Uprava Loznica

Međutim, imajući u vidu značaj ovog pitanja za proizvođače mleka, zajedničkim delovanjem lokalnog i državnog nivoa odmah su pokrenute aktivnosti i održani razgovori sa svim proizvođačima pogođenim ovom situacijom, kao i sa brojnim drugim otkupljivačima, kako bi se obezbedio nastavak i kontinuitet otkupa mleka.

''Kao konkretan rezultat razgovora, aktivirani su drugi otkupljivači, među kojima su Šabačka mlekara i Mlekara Ub, koji su preuzeli otkup mleka od dela proizvođača kojima je Loznička mlekara obustavila otkup. Na ovaj način već je obezbeđen nastavak otkupa za polovinu proizvođača sa teritorije Grada Loznice, dok se intenzivno radi na tome da se u najkraćem roku obezbedi siguran plasman mleka i za sve preostale proizvođače koji su pogođeni nastalom situacijom'', ističe se u saopštenju.

Foto: Gradska Uprava Loznica

Grad i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastaviće neposrednu komunikaciju sa proizvođačima, otkupljivačima i drugim nadležnim institucijama kako bi se u što kraćem roku došlo do konkretnih i održivih rešenja i obezbedila sigurnost proizvođača mleka sa teritorije Loznice, stoji na kraju saopštenja.