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Deo centra Sremske Mitrovice danas je zatvoren za motorni saobraćaj punih osam sati, ali razlog nisu radovi. Ulica kralja Petra I privremeno će postati „Ulica za sve“, u kojoj će biti organizovane radionice i obuke za učenike o bezbednom kretanju, vožnji bicikla, rolera i električnih trotineta.

Izmenjeni režim saobraćaja biće na snazi od 8 do 16 časova, a za vozila će biti potpuno zatvoren deo Ulice kralja Petra I, od raskrsnice sa Ulicom Svetog Dimitrija do raskrsnice kod izlaza sa opštinskog parkinga.

Zatvaranje je deo programa Evropske nedelje mobilnosti, koja se ove godine u Sremskoj Mitrovici održava pod sloganom „Mobilnost za sve“.

Centar bez automobila, radionice od 9 časova

Program počinje u 9 časova, a deo Ulice kralja Petra I biće pretvoren u prostor namenjen pre svega deci i drugim učesnicima u saobraćaju koji spadaju u osetljivije kategorije.

Učenici će kroz praktične aktivnosti učiti o bezbednom pešačenju, pravilnoj vožnji bicikla, rolera i električnih trotineta, kao i o pravilima ponašanja u gradskom saobraćaju. Posebna pažnja biće posvećena bezbednom korišćenju električnih trotineta.

U programu će učestvovati učenici osnovnih škola „Jovan Jovanović Zmaj“, „Jovan Popović“ i „Boško Paljkovljević Pinki“.

Ideja je da se deo centra na jedan dan oslobodi od automobila i pokaže kako javni prostor može da izgleda kada je više namenjen pešacima, biciklistima, deci i drugim građanima.

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Foto: Kurir/D.Š.

Ovo je završna i najveća aktivnost koju Sremska Mitrovica organizuje u okviru ovogodišnje Evropske nedelje mobilnosti. Grad je prethodno organizovao radionice za osnovce na platou ispred Sportske hale „Pinki“, gde su učenici prolazili poligon za vožnju bicikla, učili o kretanju slepih i slabovidih osoba i kroz preventivne aktivnosti upoznavani sa uticajem alkohola na percepciju i bezbedno kretanje.

Kuda će moći automobili?

Tokom osmoča1sovne obustave saobraćaj će biti preusmeren na Masarikovu ulicu, kao i na deo Ulice kralja Petra I od opštinskog parkinga prema Ulici Stari šor, odnosno u pravcu zgrade Uprave za trezor, nekadašnje SDK.

Vozilima koja se budu nalazila na opštinskom parkingu biće omogućen samo izlazak prema Ulici Stari šor.

Iz Gradske uprave za e-poslove i urbanu mobilnost, Saveta za bezbednost saobraćaja i preduzeća „Sirmijum put“ apelovali su na vozače da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i vožnju prilagode izmenjenom režimu.

Grad priprema Plan održive urbane mobilnosti
Aktivnosti nisu ograničene samo na jednodnevno zatvaranje ulice. Sremska Mitrovica radi i na Planu održive urbane mobilnosti, čije je usvajanje planirano do kraja godine, a primena od 2027. godine.

Plan bi trebalo da bude osnova za buduće projekte poput razvoja biciklističkih staza, unapređenja javnog prevoza i uređenja prostora za pešake, rekreaciju i boravak na otvorenom. U okviru evropskog projekta „URBAKT akcelerator za pionire“ Grad je već nabavio i punjač za električne bicikle, postavljen kod Sportske hale „Pinki“.

Deo Ulice kralja Petra I biće ponovo otvoren za redovan motorni saobraćaj nakon 16 časova.

Kurir.rs

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