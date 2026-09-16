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Crveni krst Loznica, od 14. septembra do 17. oktobra obeležava Nedelju i mesec solidarnosti u toku kog sve sugrađane poziva na solidarnost prema socijalno ugroženim kategorijama društva. Aktivnosti vezane za Mesec solidarnosti počinju Nedeljom solidarnosti od 14. do 21. septembra, a završavaju se 17. oktobra kada će Crveni krst obeležiti Svetski dan borbe protiv siromaštva i gladi, saopšteno je iz lozničkog Crvenog krsta.

Cilj obeležavanja meseca solidarnosti je podizanje svesti o postojanju problema siromaštva u našem okruženju, kao i jačanje duha solidarnosti sa najugroženijim kategorijama našeg društva, navode u saopštenju i podsećaju da se u okviru meseca solidarnosti obeležava i 16. oktobar, Svetski dan hrane.

Foto: Crveni krst Loznica

Crveni krst Loznica će ove godine tradicionalno obeležiti Nedelju i mesec solidarnosti sabirnom akcijom artikala hrane i higijenskih sredstava koji će biti podeljeni korisnicima.

- Upućujemo javni apel i pozivamo sve sugrađane, kao i privrednike, da solidarnost pokažu na delu, te da u toku Nedelje i meseca solidarnosti doniraju Crvenom krstu Loznica novac, prehrambene artikale koji ne zahtevaju odlaganje u hladnjake, konzerviranu hranu, konditorske proizvode, kao i sredstva za održavanje lične higijene i higijene domaćinstva. Sva donirana sredstva, namirnice i artikli biće

distribuirani korisnicima Crvenog krsta – stoji u saopštenju.

Kako je precizirano, sve što žele da poklone i doniraju, Lozničani mogu doneti u Crveni krst Loznica u ulici Marije Bursać br. 1, radnim danima od 7 do 15 časova.