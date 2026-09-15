"DEDA I JA SMO ODLUČILI DA POMOĆ DRŽAVE OD 6.000 DAMO UNUCIMA" Vranjske penzionere obradovalo što država misli na njih pa rešili da ovako počaste najmilije
Paket finansijske podrške države stanovništvu, sa posebnim akcentom na najstarije sugrađane obradovao je ne samo penzionere već I unuke.
Među penzionerima danas je jedno od prvih pitanja u međusobnom razgovoru da li si podigao novac koji je država opredelila za nas penzionere, danas počinje isplata?
Odgovori su i više nego zanimljivi, odlučni su vranjski penzioneri, a neki od njih su spremni da urade i ovo….
“Važno da je para legla, lako ćemo za potrošnju. Ja sam moje pare već prebacila unucima podjednako raspodelila, hoću da ih obradujem, a sada je prilika. Deda i ja smo odlučili da i pomoć države od 6.000 dinara damo unucima koji nisu punoletni i nemaju pravo na njih. Deca nam pomažu uvek kad treba, a evo sada i mi da pomognemo. Nama novac treba za račune, lekove i hranu, kad to podmirimo ima i za unuke”, navode vranjski penzioneri.
Ima i onih koji će sebi priuštiti odmor, banju, putovanje, a neki dinar otići će i na zimnicu i to je kažu trošak koji mogu uz ovaj dodatak lagano da podmire.
Kurir.rs