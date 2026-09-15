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Paket finansijske podrške države stanovništvu, sa posebnim akcentom na najstarije sugrađane obradovao je ne samo penzionere već I unuke.

Među penzionerima danas je jedno od prvih pitanja u međusobnom razgovoru da li si podigao novac koji je država opredelila za nas penzionere, danas počinje isplata?

Odgovori su i više nego zanimljivi, odlučni su vranjski penzioneri, a neki od njih su spremni da urade i ovo….

“Važno da je para legla, lako ćemo za potrošnju. Ja sam moje pare već prebacila unucima podjednako raspodelila, hoću da ih obradujem, a sada je prilika. Deda i ja smo odlučili da i pomoć države od 6.000 dinara damo unucima koji nisu punoletni i nemaju pravo na njih. Deca nam pomažu uvek kad treba, a evo sada i mi da pomognemo. Nama novac treba za račune, lekove i hranu, kad to podmirimo ima i za unuke”, navode vranjski penzioneri.

Ima i onih koji će sebi priuštiti odmor, banju, putovanje, a neki dinar otići će i na zimnicu i to je kažu trošak koji mogu uz ovaj dodatak lagano da podmire.