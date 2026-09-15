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Gašenje „požara“ na splavu, spasavanje ugroženih sa vode i zbrinjavanje povređenih bili su deo združene pokazne vežbe održane danas na Savi u Sremskoj Mitrovici.

Vatrogasci-spasioci, spasioci na vodi i ekipa Crvenog krsta demonstrirali su kako izgleda intervencija u situaciji u kojoj su ugroženi ljudski životi.

Vežba je održana u okviru aktivnosti povodom Dana Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova i krsne slave vatrogasaca-spasilaca – Presvete Bogorodice Neopalime Kupine.

Prema scenariju, požar je izbio na objektu na vodi, dok su se na njemu nalazile ugrožene osobe. Vatrogasci-spasioci pristupili su gašenju simuliranog požara, dok su spasioci izvlačili ugrožene. Nakon spasavanja, povređene je preuzela ekipa Crvenog krsta i pružila im prvu pomoć.

Foto: Kurir/D.Š.

„Prvo spasavamo ljude, tek onda gasimo“

Vladimir Drmanović, komandir vatrogasne čete Odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici, rekao je da se 17. septembra, kao i prethodnih godina, obeležavaju Dan Sektora za vanredne situacije MUP-a i krsna slava vatrogasaca-spasilaca.

Tim povodom aktivnosti traju tokom cele nedelje.

– Organizujemo edukacije dece, javne pokazne vežbe i svečani čin lomljenja slavskog kolača sa zaposlenima – rekao je Drmanović.

On je objasnio da je vežba na Savi izvedena u saradnji sa Crvenim krstom i spasiocima na vodi, a scenario je podrazumevao i povređene kojima je nakon spasavanja bila potrebna prva pomoć.

Drmanović je posebno apelovao na građane da požar prijave odmah po uočavanju i pozovu broj 193, jer brzina prijave direktno utiče na vreme dolaska vatrogasaca-spasilaca.

Foto: Kurir/D.Š.

– Prioritet dajemo spasavanju ugroženih, a tek onda gašenju – naglasio je Drmanović.

Građani, upozorio je, ne bi trebalo da rizikuju sopstvenu bezbednost pokušavajući da ugase požar za koji nisu osposobljeni.

Pokazne vežbe upravo zbog toga imaju i edukativnu ulogu – građanima pokazuju koliko određene situacije mogu biti opasne i zašto je važno brzo pozvati profesionalne službe.

Nizak vodostaj Save nije prepreka spasilačkim čamcima

U vežbi su učestvovali i spasioci na vodi, a Đorđe Nedeljković, koordinator Spasilačke službe Crvenog krsta Sremska Mitrovica i Nintel službe za bezbednost na vodi, kaže da ovakve akcije nisu namenjene samo građanima.

One su istovremeno praktičan trening za službe koje moraju zajednički da reaguju kada se dogodi stvarna vanredna situacija.

– Svaka vežba je važna, kako za članove koji u njoj učestvuju, tako i za civile. Služi učenju, usavršavanju i edukaciji ljudi o tome šta može da se dogodi i kako treba postupati – rekao je Nedeljković.

Posebno je zanimljiv podatak da ni veoma nizak vodostaj Save ne predstavlja veliki problem za spasilačke ekipe.

Velika plovila u takvim uslovima mogu imati poteškoća, ali spasilački čamci kojima raspolažu ekipe u Sremskoj Mitrovici konstruisani su upravo za rad u plićim vodama.

Foto: Kurir/D.Š.

Prema Nedeljkovićevim rečima, njihov gaz je svega oko 30 centimetara.

– Spasilački čamci su prilagođeni plitkim vodama, tako da naše kretanje pri ovakvom vodostaju nije toliki problem. Adaptirani smo upravo za takve uslove – objasnio je.

Mladi vežbali pružanje prve pomoći

Važan deo simulirane intervencije počeo je nakon što su ugroženi izvučeni na sigurno.

Tu su zadatak preuzeli volonteri Crvenog krsta Sremska Mitrovica.

Sanja Jovanović, volonterka Crvenog krsta i predsednica Omladinske terenske jedinice „Sirmijum“, kaže da Crveni krst svake godine učestvuje u ovakvim vežbama.

Crveni krst je deo integrisanog sistema zaštite i spasavanja, pa vežbe predstavljaju priliku da volonteri u uslovima koji simuliraju stvarnu opasnost primene ono što su prethodno naučili.

Poseban značaj, prema njenim rečima, ima obuka mladih.

– Veština prve pomoći je nešto što bi trebalo da poseduje svaki čovek. Ovakve vežbe su odlična prilika da mladi provere i praktično primene ono što su naučili – rekla je Jovanović.

Mladi prvu pomoć uče kroz programe Crvenog krsta, a stečena znanja i veštine proveravaju i na takmičenjima.

Vlasnik splava: Objekat može da strada, ljudi moraju da budu bezbedni

Vežba je održana na splavu „Krug“, a njen deo bio je i vlasnik objekta Goran Turudić.

Na ovom mestu slične vežbe vatrogasaca-spasilaca i drugih službi organizovane su i prethodnih godina.

Turudić smatra da je posebno važno da deca i mladi nauče da boravak pored reke i na objektima na vodi, koliko god bio prijatan, nosi i određene rizike.

– Voda jeste opasnost i važno je da se vežba, pre svega evakuacija, kako se nikome ništa ne bi dogodilo. Objekat može da strada, ali je najvažnije da svi ljudi izađu bezbedno. Bezbednost ljudi nam je prioritet – rekao je Turudić.

Kaže da već 25 godina upozoravaju posetioce koliko voda može biti opasna, a posebno mu je značajno kada vidi decu koja kroz ovakve aktivnosti uče kako da reaguju i kako jednog dana mogu da pomognu drugome.

Posebnu pažnju, dodaje, treba posvetiti porodicama sa malom decom koje borave na objektima na vodi.

Turudić je ukazao i da protivpožarni aparati, propisane procedure i druge mere zaštite nisu formalnost, već mogu biti presudni kada dođe do stvarne opasnosti.

– Vidimo šta se dešava kada izbiju veliki požari i koliko posledice mogu biti ozbiljne. Zato ljudi treba da znaju šta treba da rade. Protivpožarni aparati, procedure, elaborati i sve druge mere postoje sa razlogom. Bezbednost je najbitnija, da se nikome ništa ne dogodi – zaključio je Turudić.

Pokazna vežba na Savi jedna je od aktivnosti koje se ove nedelje održavaju u Sremskoj Mitrovici povodom Dana Sektora za vanredne situacije i krsne slave vatrogasaca-spasilaca, koji se obeležavaju 17. septembra.