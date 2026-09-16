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Svi ozbiljniji radovi na pripremi sistema su okončani i lozničko JKP Toplana biće spremno za predstojeću grejnu sezonu i pre 15. oktobra kada kalendarski treba da budu "upaljeni" radijatori.

Poučeni prošlogodišnjim iskustvom kada su grejanje počeli 3. oktobra, nikad ranije, sada su učinili sve što je potrebno da već od prvog oktobarskog dana krenu sa isporukom toplotne energije potrošačima.

Neki meteorolozi najavljuju za poslednju trećinu septembra osetno zahlađenje, čak i pahulje na planinama, pa u Toplani ne žele da ih takvo vreme dočeka nespremne. Prema rečima direktora Gorana Gordanića, letos su završili tri zahtevnije intervencije na cevovodu, obavili kompletnu zamenu dela toplovodne instalacije, otklonili slabe tačke uočene u prethodnoj grejnoj sezoni i ovih dana preostala je samo zamena nekoliko ventila u šahtovima.

Foto: Kurir/T.Ilić

Preduzeće od 21. septembra planira punjenje sistema centralnog grejanja u objektima koji su ispražnjeni tokom leta prilikom izvođenja radova na unutrašnjim instalacijama korisnika, o čemu će blagovremeno obavestiti sve upravnike stambenih zgrada. Potrebno je da tamo gde su građani imali radove na unutrašnjim instalacijama o tome obaveste preduzeće, kako bi se na tim objektima obratila dodatna pažnja i izbegla havarijska curenja.

Toplana je obezbedila gas, potpisan je ugovor sa lokalnim distributerom, Loznica-gasom, i spremni su za predstojeću zimu.

Loznička Toplana, cene nije menjala od 2013. godine, a hoće li biti neke korekcije, i ako hoće za koliko, trebalo bi da se zna narednih dana. Obaveza javnog preduzeća je da zahtev za korekciju cena do 15. septembra podnese zahtev osnivaču, odnosno gradskoj upravi, koji o tome treba da odluči, ali do sada nema odgovora koji mora stići pre početka sezone.

Inače, grejna sezona kalendarski treba da počne 15. oktobra i traje do 15. aprila, ali su poslednjih godina start i završetak bili po više dana pre, odnosno posle tih datuma. Kako će biti sada biće poznato za nekoliko nedelja, a u ''Toplani'' se nadaju da neće biti potrebe da startuju ranije, kao pre godinu dana, kada su ne samo poranili nego su proletos i produžili sezonu za nekoliko dana. Tome se nadaju i korisnici jer raniji početak, kao i produžetak sezone, povećavaju njihove račune.