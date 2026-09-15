BOGDAN JE NAJMLAĐI ZLATNI DOBITNIK ZLATNE MEDALJE Odlikovanje povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave
Lozničanin Bogdan Obradović odlikovan je Zlatnom medaljom za zasluge za izuzetan doprinos sportu i afirmaciji Srbije na današnjoj ceremoniji u Palati Srbije. Odlikovanje mu je uručio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, saopšteno je iz gradske uprave.
Desetogodišnji Bogdan, ponos Loznice i srpskog sporta, najmlađi je nosilac ovog priznanja u istoriji Srbije, a ovaj mali borac već je osvojio više od 30 medalja u brazilskoj džiju-džici. Sa evropskih prvenstava ima dva zlatna i jedna srebrno odličje, dok je na svetskom prvenstvu osvojio četvrto mesto. Na svečanosti je bio zajedno sa svojim trenerom Aleksandrom Tomićem koji je takođe dobio Zlatnu medalju za zasluge, a koji kroz svoj rad sa Akademijom borilačkih veština Loznica i reprezentacijom Srbije godinama doprinosi razvoju borilačkih sportova i beleži zapažene rezultate. Bogdan je dečak koji je u februaru ove godine rasplakao celu Srbiju kada je postao evropski šampion u Beogradu. Njegov pogled i prst podignuti ka nebu dok je na pobedničkom postolju stajao sa zlatnom medaljom oko vrata, u majici sa likom njegove majke Nataše, na kojoj piše ''Mamin šampion'', slika su koja je obišla Srbiju i nikoga nije ostavila ravnodušnim. On je tada osvojio zlatnu medalju pošto je u teškom trenutku života smogao snage da se bori i pobedi, i sportskog rivala, i tugu i sudbinu koja mu je manje od dva meseca uoči takmičenja odnela jednu od dve najdraže osobe. Ovaj mali-veliki šampion pobedu je posvetio majci Nataši, iznenada preminuloj 30. decembra prošle godine.
- Plan mi je da i dalje redovno treniram, budem dobar đak i postanem svetski šampion. Šta bih savetovao drugove da budu šampioni? Da veruju u sebe, vredno treniraju, napreduju i doći će zlato. Meni su najviše pomogli pod broj jedan moj tata, koji me vodi na treninge, u školu, takmičenja, onda moji drugari, njihovi roditelji, treneri, cela škola, učiteljica – rekao je Bogdan za naš list posle trijumfa u Beogradu.
Bogdan će nastaviti vredno da radi i uči, a uz podršku oca Predraga, trenera, kluba i drugova, nema sumnje da će ovaj skromni dečak nastaviti da povećava kolekciju medalja i drugih priznanja.