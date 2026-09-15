Desetogodišnji Bogdan, ponos Loznice i srpskog sporta, najmlađi je nosilac ovog priznanja u istoriji Srbije, a ovaj mali borac već je osvojio više od 30 medalja u brazilskoj džiju-džici. Sa evropskih prvenstava ima dva zlatna i jedna srebrno odličje, dok je na svetskom prvenstvu osvojio četvrto mesto. Na svečanosti je bio zajedno sa svojim trenerom Aleksandrom Tomićem koji je takođe dobio Zlatnu medalju za zasluge, a koji kroz svoj rad sa Akademijom borilačkih veština Loznica i reprezentacijom Srbije godinama doprinosi razvoju borilačkih sportova i beleži zapažene rezultate. Bogdan je dečak koji je u februaru ove godine rasplakao celu Srbiju kada je postao evropski šampion u Beogradu. Njegov pogled i prst podignuti ka nebu dok je na pobedničkom postolju stajao sa zlatnom medaljom oko vrata, u majici sa likom njegove majke Nataše, na kojoj piše ''Mamin šampion'', slika su koja je obišla Srbiju i nikoga nije ostavila ravnodušnim. On je tada osvojio zlatnu medalju pošto je u teškom trenutku života smogao snage da se bori i pobedi, i sportskog rivala, i tugu i sudbinu koja mu je manje od dva meseca uoči takmičenja odnela jednu od dve najdraže osobe. Ovaj mali-veliki šampion pobedu je posvetio majci Nataši, iznenada preminuloj 30. decembra prošle godine.