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Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, među dobitnicima državnih priznanja koja je danas uručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić našao se i Nikola Matović, vodnik vatrogasac i vođa Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Čačku,

Matović je odlikovan Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost drugog stepena.

- Ovo je priznanje za hrabrost, požrtvovanost i spremnost da se u najtežim trenucima stane na prvu liniju odbrane ljudskih života. Čačak ima čime da se ponosi! - navodi se u objavi koju je objavila agencija Rina. 

Kurir.rs/Rina

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