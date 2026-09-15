Odlikovanje
ČAČAK IMA ČIME DA SE PONOSI! Hrabri vatrogasac Nikola Matović dobio Orden od predsednika Vučića za spavanje života!
- Nikola Matović, vodnik vatrogasac i vođa Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Čačku, dobio je državno priznanje od predsednika Aleksandra Vučića.
- Odlikovan je Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost drugog stepena povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
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Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, među dobitnicima državnih priznanja koja je danas uručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić našao se i Nikola Matović, vodnik vatrogasac i vođa Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Čačku,
Matović je odlikovan Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost drugog stepena.
- Ovo je priznanje za hrabrost, požrtvovanost i spremnost da se u najtežim trenucima stane na prvu liniju odbrane ljudskih života. Čačak ima čime da se ponosi! - navodi se u objavi koju je objavila agencija Rina.
Kurir.rs/Rina
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