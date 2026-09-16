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Tokom jutarnjih sati na magistralnom putu Čačak - Gornji Milanovac došlo je do saobraćajne nezgode, kada se se prevrnula prikolica teretnog vozila, gajbe završile svuda po putu.

- Videli smo vozilo, a i gomilu rasutih gajbi. Na licu mesta je policija koja reguliše saobraćaj i propušta vozila naiznenično, dok se sav prosuti materijal ne ukloni, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Foto: RINA

U ovoj nezgodi nisu učestvovala druga vozila i nema teže povređenih lica.

Foto: RINA

Nakon izvšrenog uviđaja biće poznato pod kojim okolnostima je došlo do ove saobraćajne nezgode.