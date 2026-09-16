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Pojedini malinjaci u selu Petnica kod Čačka su u punom cvetu i za dve do tri nedelje bi drugi rod trebalo da stigne na berbu. I tu ne bi bilo neobično da nije reč o jednorodnoj sorti koja rađa samo jednom godišnje. Voćare dodatno zbunjuje činjenica da se to dogodilo u godini koju su obeležile ekstremno visoke temperature i nedelje bez kapi kiše.

- Prvi sledeći posao u malinjaku treba da bude orezivanje i priprema za sledeću sezonu, ali umesto s makazama ja ću u malinjak s beračima. Ovo je jednorodna sorta vilamet koja na rod stiže u drugoj polovini juna i bere se oko mesec dana. Ta sorta ne rađa dva puta u sezoni - priča Periša Majstorović, malinar iz čačanskog sela Petnica. On dodaje da je sličnu situaciju imao i prošle godine, kada je malinjak procvetao kad mu vreme nije, ali ni blizu kao što je sada slučaj.

1/5 Vidi galeriju Čačaninu Periši malina rodila dvaput Foto: Privatna arhiva

- U svom veku ne pamtim da se nešto slično dogodilo. Svaki vrh je odlično poneo, ako bude kiše, plodovi će dostići maksimum. Na vrhovima cvetova i zametaka sada ima više nego u prvom kolu - priča Periša.

Iako će ovaj rod biti znatno manji od onog u junu, voćari malinjak neće ostaviti neobran. Berači su ponovo tema u ovoj voćarskoj porodici. Računaju na istu ekipu od pre tri meseca.

- Letos smo dnevno imali i po deset berača, kako koji dan. Sva je prilika da će i sad biti zgodnog roda, pa ćemo ih ponovo angažovati. A to znači još jednu organizaciju oko prevoza, ishrane, dnevnica - kaže Branka Majstorović, supruga malinara.

Vremenske prilike ove godine očigledno su pomerile uobičajeni ritam vegetacije, pa je malina rodila onda kada se tome niko nije nadao. Voćare brine da bi ovo zbunjivanje biljke moglo da utiče na rod naredne godine.

- Pitao sam stručnjake i niko sa sigurnošću ne može da predvidi kako će se ovo odraziti na rod u narednoj sezoni. Posebno me iznanađuje činjenica da se ovo dogodilo u godini koju je pratila ekstremna suša. Odakle je biljka povukla snagu da donese bujnu vegetaciju i cvetove na vrhovima, niko ne zna. Malinjak nisam navodnjavao, čak sam strahovao da ne dođe do sušenja - priča Periša dodajući da su lokalni potoci presušili a već mesecima se kuburi i s vodom za piće.

Početkom meseca hladnjačari su počeli isplatu ovogodišnjeg roda maline. Otkup ovog voća je još uvek u toku jer na berbu stižu sorte koje rađaju dva puta u sezoni, pa malinari koje je priroda iznenadila, za otkup ne brinu.