U užičkom porodilištu porađaju se žene ne samo iz Užica, već i iz okolnoh opština Zlatiborskog okruga.
Srbija
NAJLEPŠE VESTI DANAS STIŽU IZ UŽICA: Osam beba u jednom danu, devojčice vode sa 6:2!
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Lepe vesti stižu iz užičkog porodilišta, jer je tokom prethodna 24 sata rođeno osam beba.
- Grad na Đetinji bogatiji je za šest devojčica i dva dečaka. Novim sugrađanima želimo dug i srećan život, kažu za RINU u užičkom porodilištu.
U užičkom porodilištu porađaju se žene ne samo iz Užica, već i iz okolnoh opština Zlatiborskog okruga.
Kurir.rs/RINA
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