Slušaj vest

Lepe vesti stižu iz užičkog porodilišta, jer je tokom prethodna 24 sata rođeno osam beba.

- Grad na Đetinji bogatiji je za šest devojčica i dva dečaka. Novim sugrađanima želimo dug i srećan život, kažu za RINU u užičkom porodilištu.

U užičkom porodilištu porađaju se žene ne samo iz Užica, već i iz okolnoh opština Zlatiborskog okruga.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteDruštvoSvi za malu Janu! Užičani organizuju bazare, trke i koncerte, a deca prodaju limunadu i igračke kako bi četvoromesečna devojčica dobila šansu za lečenje (FOTO)
Za malu Janu- deca prodaju 1.jpg
SrbijaPLJUŠTI LI PLJUŠTI U UŽICU! Posle meseci žege stiglo osveženje (VIDEO)
Užice nevreme kiša (1231).png