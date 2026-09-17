Slušaj vest

Manifestaciju pod sloganom "Krećimo se kvalitetnije" otvorila je predsednica Skupštine grada Vranja, Zorica Jović. Ona je istakla da obeležavanje Evropske nedelje mobilnosti polako prerasta u tradiciju i da je grad Vranje jedan od retkih gradova iz Srbije i Evrope koji organizuje manifestaciju u ovakvom formatu.

"Kada govorimo o mobilnosti, neophodno je da svi utičemo na bezbednost dece i odraslih, kako bismo povećali svest o zaštiti životne sredine. Cilj rukovodstva jeste da se svi zajedno aktiviramo i koristimo alternativne vidove prevoza. Grad Vranje i ove godine učestvuje u organizaciji svih aktivnosti, zahvaljujući odličnoj saradnji sa nadležnim institucijama i obrazovnim ustanovama. Radna grupa je pažljivo birala program ovogodišnje nedelje mobilnosti i verujem da će se svako pronaći u nekoj od aktivnosti. Zvanično proglašavam Evropsku nedelju mobilnosti otvorenom i pozivam sve naše sugrađane da se pridruže", istakla je Jović.

Manifestacija će trajati do 22. septembra.

1/7 Vidi galeriju Manifestacija u Vranju Foto: Kurir/T.S.

Prvog dana manifestacije organizovane su igre za decu i crtanje na asfaltu pod nazivom "Održivi vidovi kretanja". U okviru Evropske nedelje mobilnosti, u sredu su deca PU "Naše dete" i predstavnici ŠAF-a crtali na kolovozu u ulici Ivana Milutinovića, koja je bila zatvorena za motorna vozila u periodu od 10 do 13 sati. U nastavku programa, u sali Skupštine grada održana je prezentacija "Urbana mobilnost za sve".

U četvrtak na sportskom terenu kod Gimnazije "Bora Stanković" biće organizovana obuka za vožnju bicikla, trotineta i rolera u cilju bezbednog učešća u saobraćaju.

Koracima kroz Vranje

U petak, 18. septembra, predviđena je zajednička međugeneracijska šetnja pod nazivom "Koracima kroz Vranje". Planirano je da mladi i stariji šetaju sa pauzama na usputnim stanicama, gde će biti predstavljene priče o istoriji grada i budućim planovima razvoja održive urbane mobilnosti. U subotu, 19. septembra, od 12 sati, u pešačkoj zoni planirana je aktivnost pod nazivom "Susret generacija", gde će mladi obučavati starije za korišćenje digitalnih alata za mobilnost.

Prezentacija "Električna mikromobilnost - e-bicikli i e-trotineti" i obuka za pružanje prve pomoći u slučaju saobraćajnih nezgoda biće održana u ponedeljak. Istog dana, od 12 sati, u amfiteatru Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija-Odsek Vranje biće održana predstava pantomime "Prva suza", Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Vranje.

Svetski dan bez automobila

U utorak, 22. septembara, nizom aktivnosti biće obeležen Svetski dan bez automobila.

Predstavnici gradskog rukovodstva na posao će dolaziti pešice, biciklom, ili javnim prevozom u cilju promocije zdravih navika. Više gradskih saobraćajnica će biti zatvoreno za motorni saobraćaj od 10 do 13 sati, a prostor će biti iskorišćen za pešačenje, biciklizam, igru i druge aktivnosti sve pod nazivom "Glavna ulica za sve Vranjance".