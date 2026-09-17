KREĆIMO SE KVALITETNIJE! POČELA EVROPSKA NEDELJA MOBILNOSTI: Vranje jedan od malobrojnih gradova koji organizuje manifestaciju (FOTO)
Manifestaciju pod sloganom "Krećimo se kvalitetnije" otvorila je predsednica Skupštine grada Vranja, Zorica Jović. Ona je istakla da obeležavanje Evropske nedelje mobilnosti polako prerasta u tradiciju i da je grad Vranje jedan od retkih gradova iz Srbije i Evrope koji organizuje manifestaciju u ovakvom formatu.
"Kada govorimo o mobilnosti, neophodno je da svi utičemo na bezbednost dece i odraslih, kako bismo povećali svest o zaštiti životne sredine. Cilj rukovodstva jeste da se svi zajedno aktiviramo i koristimo alternativne vidove prevoza. Grad Vranje i ove godine učestvuje u organizaciji svih aktivnosti, zahvaljujući odličnoj saradnji sa nadležnim institucijama i obrazovnim ustanovama. Radna grupa je pažljivo birala program ovogodišnje nedelje mobilnosti i verujem da će se svako pronaći u nekoj od aktivnosti. Zvanično proglašavam Evropsku nedelju mobilnosti otvorenom i pozivam sve naše sugrađane da se pridruže", istakla je Jović.
Manifestacija će trajati do 22. septembra.
Prvog dana manifestacije organizovane su igre za decu i crtanje na asfaltu pod nazivom "Održivi vidovi kretanja". U okviru Evropske nedelje mobilnosti, u sredu su deca PU "Naše dete" i predstavnici ŠAF-a crtali na kolovozu u ulici Ivana Milutinovića, koja je bila zatvorena za motorna vozila u periodu od 10 do 13 sati. U nastavku programa, u sali Skupštine grada održana je prezentacija "Urbana mobilnost za sve".
U četvrtak na sportskom terenu kod Gimnazije "Bora Stanković" biće organizovana obuka za vožnju bicikla, trotineta i rolera u cilju bezbednog učešća u saobraćaju.
Koracima kroz Vranje
U petak, 18. septembra, predviđena je zajednička međugeneracijska šetnja pod nazivom "Koracima kroz Vranje". Planirano je da mladi i stariji šetaju sa pauzama na usputnim stanicama, gde će biti predstavljene priče o istoriji grada i budućim planovima razvoja održive urbane mobilnosti. U subotu, 19. septembra, od 12 sati, u pešačkoj zoni planirana je aktivnost pod nazivom "Susret generacija", gde će mladi obučavati starije za korišćenje digitalnih alata za mobilnost.
Prezentacija "Električna mikromobilnost - e-bicikli i e-trotineti" i obuka za pružanje prve pomoći u slučaju saobraćajnih nezgoda biće održana u ponedeljak. Istog dana, od 12 sati, u amfiteatru Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija-Odsek Vranje biće održana predstava pantomime "Prva suza", Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Vranje.
Svetski dan bez automobila
U utorak, 22. septembara, nizom aktivnosti biće obeležen Svetski dan bez automobila.
Predstavnici gradskog rukovodstva na posao će dolaziti pešice, biciklom, ili javnim prevozom u cilju promocije zdravih navika. Više gradskih saobraćajnica će biti zatvoreno za motorni saobraćaj od 10 do 13 sati, a prostor će biti iskorišćen za pešačenje, biciklizam, igru i druge aktivnosti sve pod nazivom "Glavna ulica za sve Vranjance".
Biciklistička vožnja kroz grad biće organizovana pod sloganom "Vozimo zajedno".