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Njen glas prvi može da čuje čovek koji se nađe u nevolji. Kada zazvoni telefon u kikindskoj Vatrogasno-spasilačkoj jedinici, Branislava Ludajić zna da nema mesta za paniku i neodlučnost. Iza svakog poziva može da bude požar, saobraćajna nesreća ili nečiji život koji zavisi od toga koliko će vatrogasci brzo pomoć stići.

Sa 25 godina Branislava je već ispisala jednu malu istoriju svog grada. Prva je žena profesionalni vatrogasac u Kikindi. Uniformu je obukla krajem 2024. godine, a do nje je stigla putem koji nije počeo u vatrogasnoj porodici, već na treningu kik-boksa. Mlada Kikinđanka, od kraja 2024. godine, deo je Vatrogasno-spasilačkog bataljona Kikinda i prva žena profesionalni vatrogasac u ovom gradu.

U njenoj bližoj i daljoj rodbini nije bilo vatrogasaca. Presudan je bio jedan sasvim običan razgovor na treningu.

- Trenirala sam kik-boks i od kolege, koji je vatrogasac, saznala kakav je to posao. Od njega sam čula i da u mojoj sadašnjoj jedinici nikada ranije nije bilo žena. To me je zaintrigiralo i na kraju sam odlučila da se javim na konkurs - priča Branislava za Kurir.

1/7 Vidi galeriju Branislava Ludajić prva žena vatrogasac u Kikindi Foto: Kurir.rs/S.U.

Nije se predomislila ni kada je saznala šta je čeka. U Beogradu je četiri meseca prolazila obuku, zajedno sa još 59 polaznika. Među njima su bile samo četiri devojke iz Niša, Novog Sada i Pirota. Iako trenutno radi kao vatrogasac-spasilac operater, Branislava je završila i obuku za vatrogasca-vozača, pa bi, ukoliko se ukaže potreba, bez problema krenula sa kolegama u intervenciju.

- Imam divne kolege. Svi su prema meni predusretljivi i puni razumevanja. Posao je odgovoran i dinamičan, ali istovremeno human i lep. Neophodna je dobra fizička i psihička sprema - kaže ona.

U jedinici je danas potpuno ravnopravna sa 48 kolega. Komandir Vatrogasne čete Aleksandar Taleski kaže da se Branislava brzo uklopila.

- Odgovorna je i dobro obučena. Sa njom imamo dobru komunikaciju i potpuno je ravnopravna sa ostalim kolegama- kaže Taleski. Ipak, ona ima jednu želju. Ne želi da bude jedina žena u jedinici: "Volela bih da dobijem koleginicu" - priznaje uz osmeh.