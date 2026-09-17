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Nakon višemesečne borbe sa afričkom kugom svinja, situacija na teritoriji Sremske Mitrovice znatno je povoljnija. Kako je izjavio načelnik Gradske uprave za poljoprivredu Radosav Panić, već oko dve nedelje nije zabeležen nijedan novi slučaj bolesti.

To predstavlja značajno smirivanje situacije nakon što su tokom leta posebno bili pogođeni Noćaj i Salaš Noćajski.

Prvi slučaj afričke kuge svinja na području Sremske Mitrovice registrovan je krajem juna u jednom manjem domaćinstvu u Noćaju, nakon čega se bolest proširila i na Salaš Noćajski.

Sredinom jula zaraza je bila potvrđena na više od deset gazdinstava, a do 23. jula na području grada eutanazirano je oko 700 svinja.

Zbog širenja bolesti proglašena je vanredna situacija, dok su se pod posebnim nadzorom našli Noćaj, Salaš Noćajski, Ravnje i Laćarak.

Afrička kuga svinja tokom leta predstavljala je veliki problem i u drugim delovima Srema. Prema podacima koje je JP „Vojvodinašume“ objavilo u avgustu, prisustvo virusa bilo je potvrđeno u 16 od 17 lovišta kojima to preduzeće gazduje, zbog čega su uvedene stroge biosigurnosne mere.

Iako novih slučajeva na teritoriji Sremske Mitrovice trenutno nema, nadležni upozoravaju stočare da ne smanjuju oprez.

Neophodno je kontrolisati kretanje ljudi i životinja, redovno dezinfikovati objekte, opremu i obuću i sprečiti kontakt domaćih svinja sa drugim životinjama. Svaku sumnju ili promenu zdravstvenog stanja životinja potrebno je odmah prijaviti nadležnoj veterinarskoj službi.

Afrička kuga svinja nije opasna za ljude, ali izaziva velike ekonomske gubitke u stočarstvu. Za ovu bolest ne postoji efikasan lek, zbog čega su rano otkrivanje, biosigurnosne mere i sprečavanje širenja zaraze od presudnog značaja.