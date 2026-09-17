Na javnom mestu bilo je ukupno 14 intervencija.
Srbija
BOLOVI U PLUĆIMA, VRTOGLAVICA I POVREDE GLAVE: Pune ruke posla za kragujevačku Hitnu
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Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 44 intervencije na terenu, od čega 33 preko dana i 11 tokom noći. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 40 pregleda odraslih osoba - tokom dana 19, a u toku noći 21 pregled.
Na javnom mestu bilo je ukupno 14 intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa opstruktivnom bolešću pluća, vrtoglavicom, povredama glave i grudnog koša. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, karcinomom i astmom, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.
Kurir.rs
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