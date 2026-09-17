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Pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona Sremska Mitrovica obeležili su danas Dan Sektora za vanredne situacije i svoju krsnu slavu – Presvetu Bogorodicu Neopalimu Kupinu.

U prostorijama vatrogasno-spasilačke jedinice, u prisustvu sveštenika, pripadnika bataljona i gostiju, osveštan je i prelomljen slavski kolač.

Dan Sektora za vanredne situacije obeležava se 17. septembra, kada je 2009. godine formirana jedinstvena služba zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama na teritoriji Srbije. Istog dana vatrogasci-spasioci obeležavaju svoju krsnu slavu, koja se od 2017. godine svečano proslavlja u svim vatrogasno-spasilačkim jedinicama.

Povodom Dana Sektora i slave, od 11. do 17. septembra organizovan je niz aktivnosti, uključujući dane otvorenih vrata. Najmlađi sugrađani imali su priliku da upoznaju vatrogasce, vide vozila i opremu i saznaju šta sve podrazumeva ovaj odgovoran poziv.

Ovogodišnje obeležavanje održano je u trenutku kada vatrogasci u Sremu iza sebe imaju izuzetno zahtevnu sezonu.

Prema izveštaju Vatrogasno-spasilačkog bataljona Sremska Mitrovica, od 1. januara do 17. septembra evidentirana su ukupno 1.252 događaja, među kojima čak 1.109 požara.

Najviše događaja, ukupno 901, zabeleženo je na otvorenom prostoru. U građevinskim objektima evidentirano ih je 227, dok su se 124 događaja odnosila na saobraćaj.

Pored požara, vatrogasci-spasioci imali su 51 tehničku intervenciju, 33 intervencije u saobraćaju, osam intervencija povezanih sa neeksplodiranim ubojnim sredstvima i jednu intervenciju zbog eksplozije. Evidentirane su i 22 lažne dojave.

Komandant Vatrogasno-spasilačkog bataljona Sremska Mitrovica Živoslav Ivković istakao je da sezona još nije završena.

– Trenutno smo na oko 1.250 intervencija ove godine. To zahteva izuzetno veliko angažovanje svih naših pripadnika. Želim da im odam priznanje za svu žrtvu koju podnose kako bi zaštitili naše sugrađane i njihovu imovinu – rekao je Ivković.

Pripadnici bataljona iz Sremske Mitrovice učestvovali su ove godine i u gašenju višednevnog požara u Deliblatskoj peščari.

Prema rečima komandanta, najzahtevniji su bili dugotrajni požari na otvorenom prostoru, posebno kada su istovremeno izbijali na više lokacija u Sremu.

– Na sreću, nismo imali značajnijih požara u stambenim objektima. Kada izbije više požara na otvorenom istovremeno, potrebno je veliko angažovanje ljudi i tehnike iz svih jedinica na teritoriji Srema – naveo je Ivković.

Požari čine gotovo 89 odsto svih događaja koje je bataljon evidentirao od početka godine.