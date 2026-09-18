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Zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini, u subotu, 19. septembra, biće potpuno obustavljen saobraćaj na deonici državnog puta Arilje–Prilike, u mestu Radaljevo.

Potpuna obustava saobraćaja biće na snazi od 8 do 19 časova, a radovi će se izvoditi na deonici u blizini firme „Kalajanović“ DOO.

Radovi se izvode u okviru preostalih aktivnosti na pojačanom održavanju državnog puta IB-21, na deonici Požega–Ivanjica.

- Za vreme potpune obustave, saobraćaj u oba smera biće preusmeren na alternativni putni pravac Arilje–Guča–Kotraža–Ivanjica–Prilike. Na mestu izvođenja radova biće postavljena odgovarajuća privremena saobraćajna signalizacija, oprema i putokazi koji će vozače usmeravati na alternativni pravac, saopšteno je iz nadležnog javnog preduzeća.

Učesnicima u saobraćaju upućen je apel da poštuju postavljenu signalizaciju, prate putokaze i brzinu kretanja prilagode uslovima na putu.

Kurir.rs/RINA

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