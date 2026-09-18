VOZAČI, PAŽNJA! Obustava saobraćaja u subotu na deonici puta kod sela Radaljevo! A ovo je alternativni pravac
Zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini, u subotu, 19. septembra, biće potpuno obustavljen saobraćaj na deonici državnog puta Arilje–Prilike, u mestu Radaljevo.
Potpuna obustava saobraćaja biće na snazi od 8 do 19 časova, a radovi će se izvoditi na deonici u blizini firme „Kalajanović“ DOO.
Radovi se izvode u okviru preostalih aktivnosti na pojačanom održavanju državnog puta IB-21, na deonici Požega–Ivanjica.
- Za vreme potpune obustave, saobraćaj u oba smera biće preusmeren na alternativni putni pravac Arilje–Guča–Kotraža–Ivanjica–Prilike. Na mestu izvođenja radova biće postavljena odgovarajuća privremena saobraćajna signalizacija, oprema i putokazi koji će vozače usmeravati na alternativni pravac, saopšteno je iz nadležnog javnog preduzeća.
Učesnicima u saobraćaju upućen je apel da poštuju postavljenu signalizaciju, prate putokaze i brzinu kretanja prilagode uslovima na putu.
Kurir.rs/RINA