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Manifestacija će trajati tri dana, od 18. do 20. septembra, a organizatori i ove godine očekuju veliki broj posetilaca.

Mrčajevci će tokom predstojećeg vikenda biti mesto okupljanja majstora svadbarskog kupusa, ljubitelja tradicionalne srpske kuhinje, folklora i narodne muzike.

Najveću pažnju tradicionalno privlači takmičenje u pripremanju svadbarskog kupusa, a glavni takmičarski dani biće subota i nedelja, 19. i 20. septembar.

- Već od ranih jutarnjih časova potpaljene su vatre i pristavljeni lonci, dok će se ekipe iz različitih krajeva Srbije nadmetati u pripremanju ovog tradicionalnog jela. Svoje umeće pokazaće i amateri i profesionalni kuvari, a najbolji će se boriti za prestižna priznanja – „bronzani“, „srebrni“ i „zlatni lonac“, kažu za RINU organizatori.

Recepti i tajne pripreme razlikuju se od ekipe do ekipe. Dok jedni tvrde da je najvažniji dobro ukišeljen kupus, drugi prednost daju kvalitetnom mesu i pažljivo odabranim začinima. Iskusni majstori, međutim, saglasni su da je za dobar svadbarski kupus neophodno dugo i strpljivo krčkanje.

Pored gastronomskog dela, posetioce tokom sva tri dana očekuje bogat kulturno-umetnički i zabavni program.