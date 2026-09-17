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Ministarka zaštite životne sredine u tehničkoj vladi Sara Pavkov boravila je u Loznici gde je danas u Klupcima prisustvovala smotri novih vozila koja su u poslednje vreme stigla u lozničko KJP Naš dom, a nabavljena su uz podšku ovog ministarstva.

Ona je posetila i Tršić u kome je uspešno realizovan projekat Izgradnje vodonepropusnih septičkih jama radi sprečavanja zagađenja rečice Žeravije u zaštićenom području Tršića.

Ministarka je istakla da su životna sredina i zaštita životne sredine jedan od prioriteta u svakoj lokalnoj samoupravi, i jedan od prioriteta Vlade Srbije.

- Osnovni cilj je realizovan, zaštitili smo reku Žeraviju i nema više zagađenja, ni neprijatnih mirisa. To je novi, inovativniji i brži način koji nije uspostavljen u vidu kanalizacione mreže, ali je problem rešen, i svi posetioci, a posebno najmlađi, moći će da uživaju u zaštićenom području, u kome se nalazi kuća Vuka Karadžića. Posebno sam srećna što pokazujemo da je životna sredina uvek bliska i sa ostalim oblastima, pogotovo sa tradicijom i kulturom, i to je nešto na čemu treba da temeljimo i naše vrednosti u budućnosti. Posetili smo Naš dom gde, pored autopodizača, stiže i peti kamion. Impresionirana sam šta smo zajednički uradili za godinu dana. Ukoliko radimo intenzivno možemo da unapredimo kvalitet čitavog sistema upravljanja otpadom, jer mehanizacija više nije problem – kazala je ona.

1/6 Vidi galeriju Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov u Loznici Foto: T.Ilić

Ministarka je najavila da se uskoro kreće sa gradnjom reciklažnog dvorišta u krugu Našeg doma i da Loznica radi na pripremi primarne separacija kako bi građani bili spremni da u narednih nekoliko meseci krenu da sortiraju otpad. Naredne godine sledi i prva faza sanacije i rekultivacije gradske deponije da bismo mogli paralelno nju da zatvaramo, a da sav otpad koji ne može da se reciklira završava na Regionalnom centru za upravljanje otpadom u Ubu, navela je ona.

Gradonačelnica Dragana Lukić istakla je da je samo u proteklih godinu dana, preko Ministarstva zaštite životne sredine, u Loznicu uloženo više od 136 miliona dinara, a svi realizovani projekti su imali za cilj čistiju sredinu, čistiji vazduh, i unapređenje komunalne infrastrukturu Našeg doma.

Foto: T.Ilić

- U Tršiću smo sa ministarstvom izgradili vodonepropusnu septičku jamu i rešili višedecenijski problem izlivanja otpadnih voda u reku Žeraviju. Više od 86 miliona dinara uloženo je samo za nabavku kamiona, od ministarstva smo dobili tri, a Loznica je izdvojila više od 12 miliona za nabavku kanti, i tu nećemo stati. Sve sa ciljem da se Loznica priključi na regionalnu eko-deponiju Kalenić kako bismo

trajno rešili deponovanje i iznošenje smeća sa teritorije našeg grada. Podrška ministarstva u obnovi mehanizacije pomogla nam je da na svih 56 mesnih zajednica proširimo obaveznu zonu iznošenja smeća. Pre nekoliko dana sa ministarkom sam potpisala i ugovor o pošumljavanju Omladinskog parka na Lagatoru, sve to za kvalitetniji život građana i zdraviju životnu sredinu – kazala je ona.

Inače, u oktobru u Naš dom stiže još jedan kamion, kao 7.000 novih kanti za smeće i 1.100 kontejnera

kako bi se još više popravila efikasnost uklanjanja