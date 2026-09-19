Besplatni preventivni ultrazvučni pregledi dojki u Arilju 22. septembra
U okviru kampanje „Kontrola je u tvojim rukama“, u Arilju će 22. septembra biti organizovani preventivni ultrazvučni pregledi dojki. Akcija se održava pod sloganom „Jer uvek daješ sve od sebe“, a cilj je da se ženama ukaže na značaj redovnih preventivnih pregleda i brige o zdravlju.
Pregledi će biti organizovani u Domu zdravlja u Arilju, u vremenu od 14 do 20 časova, dok će prijavljivanje zainteresovanih biti obavljeno na licu mesta, od 13.30 do 14 časova.
Kampanja „Kontrola je u tvojim rukama“, koja se realizuje u saradnji sa brendom Persil, usmerena je na podizanje svesti o značaju prevencije i pravovremenog otkrivanja promena na dojkama.
Preventivni ultrazvučni pregled predstavlja jednu od metoda za otkrivanje promena u tkivu dojke, a redovne kontrole i pravovremeno obraćanje lekaru imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja žena.
Sve zainteresovane žene mogu da se prijave na licu mesta, u Domu zdravlja u Arilju, 22. septembra od 13.30 do 14 časova. Pregledi će se obavljati do 20 časova.
kurir.rs/lokalinfo.rs