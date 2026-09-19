U okviru kampanje „Kontrola je u tvojim rukama“, u Arilju će 22. septembra biti organizovani preventivni ultrazvučni pregledi dojki. Akcija se održava pod sloganom „Jer uvek daješ sve od sebe“, a cilj je da se ženama ukaže na značaj redovnih preventivnih pregleda i brige o zdravlju.

Pregledi će biti organizovani u Domu zdravlja u Arilju, u vremenu od 14 do 20 časova, dok će prijavljivanje zainteresovanih biti obavljeno na licu mesta, od 13.30 do 14 časova.