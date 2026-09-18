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Uoči završene svečanosti 93. Vukovog sabora biće održana tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija ''Pokreni točak zdravlja'', najavljeno je iz Turističke organizacije grada Loznice (TOGL). Start vožnje je sutra, sa šetališta ispred Vukovog doma kulture, u 11 sati, a cilj posle pređenih sedam kilometara u Vukovom Tršiću.

Prema rečima Aleksandre Savić, direktorice TOGL, pre glavne, u 10 časova, biće održana vožnja biciklićima za mališane od dve do šest godina, od Turističke organizacije do Vukovog doma kulture, koji će za učešće dobiti kacige za decu, i moći će na cilju da se uključe u radionicu koju će organizovati Agencija za bezbednost u saobraćaju.

- Nakon toga je u pola jedanaest skup i registracija ostalih biciklista ispred Vukovog doma kulture, odakle od 11 časova kreće rekreativna vožnja biciklima do Tršića. Biciklisti tokom vožnje prolaze kroz prigradsko naselje Klupci gde će napraviti pauzu i posetiti tradicionalnu manifestaciju ''Pitijadu'' koju organizuje Udruženje žena ''Kalina'' - saopštila je, direktorica TOGL.

Posle degustacija slanih i slatkih pita nastavljaju vožnju, a za bicikliste će na poligonu spretnosti u Tršiću biti organizovano takmičenje u raznim disciplinama. Najuspešniji takmičari biće nagrađeni, a svi učesnici vožnje na cilju će dobiti poklone. Savićeva je navela da se ovom manifestacijom stavlja akcenat na zdrav način života, od najranijeg detinjstva pa do kasnijih godina, kao i da će na cilju u Tršiću najmlađi i najstariji učesnik dobiti simbolične nagrade.