Na graničnom prelazu Gostun putnički automobili čekaju pola sata, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja, saopštava AMSS.
Srbija
STANJE NA GRANICAMA TOKOM VEČERI, OGLASIO SE AMSS: Automobili na prelazu Gostun pola sata, kolovozi vlažni zbog povremene kiše
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Putnički automobili čekaju pola sata za ulaz u Srbiju na graničnom prelazu Gostun sa Crnom Gorom, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na teretnim terminalima graničnih prelaza, nema zadržavanja za kamione, dodaje se u saopštenju.
AMSS je upozorio vozače da je u jutarnjim časovima na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova moguća pojava magle i sumaglice, koji će biti mestimično vlažni zbog povremene slabe kiše.
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