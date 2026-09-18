Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Putnički automobili čekaju pola sata za ulaz u Srbiju na graničnom prelazu Gostun sa Crnom Gorom, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na teretnim terminalima graničnih prelaza, nema zadržavanja za kamione, dodaje se u saopštenju.