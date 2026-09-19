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LOZNICA - Dan sektora za vanredne situacijeobeležen je u petak (18.9.) kod lozničkog Vatrogasnog doma u prisustvu predstavnika grada, saradnika, prijatelja, predstavnika lozničkog Crvenog krsta i mališama iz obdaništa ''Čarolija''. Pripadnici lozničke vatrogasno-spasilačke jedinice priredili su prikaz sredstva, opreme, vozila i svega čime raspolažu i što koriste u vanrednim događajima, a sa njima su bili i članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava DVD ''Loznica'' i ''Vidojevica'' iz Lešnice.

1/5 Vidi galeriju Dan Sektora za vanredne situacije obeležen u Loznici Foto: T.Ilić/Sektor za vanredne situacije u Šapcu

Prema rečima Ivana Spajića, načelnika Odeljenje za vanredne situacije u Šapcu, cilj ovakvih susreta je da se građanima približe rad, oprema i sposobnosti vatrogasaca-spasilaca, ali i da se najmlađi na neposredan način nauče kako se postupa u vanrednim situacijama i šta je posao vatrogasaca. On je ocenio da je vatrogasna jedinica u Loznici dobro opremljena, ali da uvek može više i bolje. U ime Odeljenja za vanredne situacije predao je i zahvalnicu za gradonačelnicu Loznice, koju je primio zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović i zahvalio pripadnicima Sektora za vanredne situacije na posvećenosti i spremnosti koju pokazuju u zaštiti ljudi i imovine. Pokaznu vežbu pružanja prve pomoći izveli su predstavnici Crvenog krsta, a deca iz vrtića uživala su u razgledanju vatrogasnih vozila, a posebno kada su ''zaplivala'' u vatrogasnoj peni.

Kako je rečeno, pripadnici Sektora za vanredne situacije uvek su tu da intervenišu i pomognu građanima u svim situacijama, a da bi imali što manje intervencija i da bismo svi bili bezbedniji potrebno je i da građani poštuju apele poput onih o zabrani paljenja vatre na otvorenom, na njivama, u blizini šuma, i slično kako bi se izbegli požari kojih je ovoga leta bilo i previše.