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U okviru programa Nacionalne prestonice kulture, u Narodnom muzeju u Leskovcu otvorena je izložba „Od topa do krune“. Veliko je interesovanje Leskovčana koji imaju jedinstvenu priliku da vide krunidbene insignije kralja Petra Prvog Karađorđevića.

Sa posebnom zaštitom u leskovačkom Narodnom muzeju izložena su jedina sačuvana krunidbena znamenja kralja Petra Prvog Karađorđevića. Kruna izlivena od drške Karađorđevog topa, pozlaćena i ukrašena poludragim kamenjem nosi snažnu nacionalnu i simboličku vrednost povezujući period ustaničke borbe sa obnovom srpske državnosti.Uz krunu i skiptar simbol vladarske moći,orb ili kugla koja simbolizuje svet i kopča za kraljevski plašt. Krunidbene insignije izrađene su po nacrtu arhitekte Mihaila Valtrovića u juvelirskoj radionici braće Faliz u Parizu.

Foto: Printscreen/RTS

„Preživele su jedan rat. Sačuvane su zakopane u dvorištu prizrenske Bogoslovije, drugi rat u manastiru Žiča. Posle su našle svoj put do zvaničnih institucija i od 1966. su kao što sam rekla u Istorijskom muzeju Srbije. Inače, sam način izrade odnosno povod i način izrade su specifični i jedinstveni jer povezuju 2 događaja. Prvi srpski ustanak i Karađorđa kao rodonačelnika dinastije i obnovu odnosno proglađenje kralja petra za krunisanje 1904. i obeležavanje stogodišnjice Prvog srpskog ustanka“ objašnjava Slađana Bojković, muzejski savetnik Istorijski muzej Srbije.

Kruna kralja Petra Prvog Karađorđevića veoma retko napušta Beograd, pa je zato izložba u Leskovcu jedinstvena prilika da građani vide jedan od najvrednijih simbola nacionalnog nasleđa. Među prvim posetiocima najviše je leskovačkih osnovaca.

„Nama je ovo jedina prilika gde možemo da vidimo ovo o kralju petru Prvom Karađorđeviću i ovo nam jako puno znači u istoriji.Ja volim istoriju da učim“, kaže Anđela Pešić, učenica 8.razreda O.Š „Đura Jakšić“ Turekovac.

Foto: Printscreen/RTS

„Znate kao freska „Belog anđela“ koja je jedinstvena u celom svetu i ima je samo kod nas tako je i ova kruna Karađorđevića jedinstvena i lepa prilika da i mi Leskovčani nešto vidimo uživo“, ističe Miloš Pešić, nastavnik istorije O.Š „Đura Jakšić“ Turekovac.

Kralj Petar Prvi Karađorđević jedini je vladar moderne srpske države koji je krunisan 21.septembra 1904.godine.Krunidbene insignije koje predstavljaju kulturno dobro od izuzetnog značaja biće u leskovačkom muzeju do ponedeljka,do 14 sati.

„Velika je stvar za Leskovac zato što eto možda je malo poznato ali veliki broj Leskovčana je učestvovao u Prvom srpskom ustanku pod Karađorđem, čuveni leskovački bećari koji su se borili na Deligradu i ljudi koji su stradali za ideale, slobode, boreći se sa ovim topom od koga je napravljena kruna“, naglašava Nebojša Dimitrijević,direktor Narodnog muzeja u Leskovcu.

U okviru programa Nacionalne prestonice kulture Leskovčane u muzeju očekuje još jedna izuzetna izložba, „Dva lica ćilima“ u novembru kada će zvanično ćilim biti upisan na Uneskovu listu svetskog nematerijalnog kulturnog nasleđa.